Честно выдержал сутки в ожидании реакции президента Зеленского на идею "референдума" по вопросу достижения мирных договорённостей с РФ, озвученную новоиспечённым руководителем его администрации.

Очевидно, что выдвижение политических инициатив, тем более на тему войны и мира, не относится к компетенции главы канцелярии. Именно поэтому Президент Украины должен был одёрнуть чиновника. Молчание же стало если не согласием, то признаком непротивления сторон.

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Как известно, "юридическое оформление" вооружённого захвата Крыма произошло в форме "референдума", проведённого под дулами автоматов российского спецназа и жёстким информационным прессингом государства-агрессора.

Тот же самый сценарий "легализации" планов Кремля был с некоторыми изменениями реализован через "референдумы", проведённые в Донецке и Луганске под дулами российских наёмников и рупорами пропагандистов.

И снова "референдум"? Теперь уже для всей страны и снова под дулами пушек и автоматов, угрожающих нам с оккупированных территорий Крыма и Донбасса, с каждого метра тысячекилометрового российского приграничья?!

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На самом деле, прощупывание реакции на возможное проведение такого референдума стоит рассматривать в череде иных опасных для страны событий последнего времени.

Так, ещё на этапе борьбы за дату инаугурации, из недр Зе-команды появилась идея неизвестного авторства, в реализацию которой втянули большинство иерархов разных конфессий.

Результатом стал ролик с их обращением к жителям Донбасса и Крыма, в котором вооружённая агрессия России и оккупация наших территорий косвенно признавалась внутренним конфликтом.

Следом были опубликованы результаты социологического опроса, часть которого носила очевидно форматирующий сознание характер и изобиловала вопросами типа: "Должен ли Президент Украины, ради восстановления мира на востоке страны, идти на прямой диалог с руководителями т.н. "ЛДНР"?". По удивительному стечению обстоятельств официальным заказчиком этого опроса значится 112 канал.

Все эти действия активно подкрепляются массированной промывкой мозгов избирателей посредством "украинских" телеканалов, ставших частью российских информационных войск.

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По сути, на наших с вами глазах разворачивается сценарий "окончательного решения украинского вопроса", в случае реализации которого наша страна утратит независимость и суверенитет над своими территориями.

И снова тут и там замелькали "зелёные человечки".

Или мне показалось?

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