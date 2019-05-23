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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права», координатор Военного кабинета Юлии ТимошенкоВсе статьи автора

Сценарий окончательного решения украинского вопроса

26.7тЧитать материал на украинском

Честно выдержал сутки в ожидании реакции президента Зеленского на идею "референдума" по вопросу достижения мирных договорённостей с РФ, озвученную новоиспечённым руководителем его администрации.

Очевидно, что выдвижение политических инициатив, тем более на тему войны и мира, не относится к компетенции главы канцелярии. Именно поэтому Президент Украины должен был одёрнуть чиновника. Молчание же стало если не согласием, то признаком непротивления сторон.

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Как известно, "юридическое оформление" вооружённого захвата Крыма произошло в форме "референдума", проведённого под дулами автоматов российского спецназа и жёстким информационным прессингом государства-агрессора.

Тот же самый сценарий "легализации" планов Кремля был с некоторыми изменениями реализован через "референдумы", проведённые в Донецке и Луганске под дулами российских наёмников и рупорами пропагандистов.

И снова "референдум"? Теперь уже для всей страны и снова под дулами пушек и автоматов, угрожающих нам с оккупированных территорий Крыма и Донбасса, с каждого метра тысячекилометрового российского приграничья?!

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На самом деле, прощупывание реакции на возможное проведение такого референдума стоит рассматривать в череде иных опасных для страны событий последнего времени.

Так, ещё на этапе борьбы за дату инаугурации, из недр Зе-команды появилась идея неизвестного авторства, в реализацию которой втянули большинство иерархов разных конфессий.

Результатом стал ролик с их обращением к жителям Донбасса и Крыма, в котором вооружённая агрессия России и оккупация наших территорий косвенно признавалась внутренним конфликтом.

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Следом были опубликованы результаты социологического опроса, часть которого носила очевидно форматирующий сознание характер и изобиловала вопросами типа: "Должен ли Президент Украины, ради восстановления мира на востоке страны, идти на прямой диалог с руководителями т.н. "ЛДНР"?". По удивительному стечению обстоятельств официальным заказчиком этого опроса значится 112 канал.

Все эти действия активно подкрепляются массированной промывкой мозгов избирателей посредством "украинских" телеканалов, ставших частью российских информационных войск.

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По сути, на наших с вами глазах разворачивается сценарий "окончательного решения украинского вопроса", в случае реализации которого наша страна утратит независимость и суверенитет над своими территориями.

И снова тут и там замелькали "зелёные человечки".

Или мне показалось?

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Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Ні, Вам не здалося. У мене такі ж відчуття, як і у інших свідомих українців. Це все виглядає, як добре спланована операція: спочатку масовано поливали брудом Порошенка, потім активно запрацювали проросійська каналы на чолі з Медведчуком Мураєвим і інш. Потім поїздка в Кремль регіоналів, На іншому фланзі Коломойский,
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Shirr Igor
Shirr Igor
ну вот уже 5 лет мы в состоянии ни войны ни мира, и как дальше? я не ратую ни за референдум, ни против. но вопрос нужно решать. воевать до победного конца? а сил и средств нам хватит, ну реально, без ура патриотизма? порошенко пытался проводить политику абсолютного неприятия россии, хотя мы как торговали так и торгуем на многие миллиарды долларов с ней, и как качали так и качаем ее нефть и газ на запад, помогая ей зарабатывать сотни миллиардов долларов, которые она потом конвертирует в оружие для днры и жизни наших военных. простите, но это чистое лукавство говорить о войне с россией. вы скажете что это гибридная война? да нет такого, ложь это, чтобы оправдать свои шкурные интересы. ты либо воюй, если можешь, либо ищи способ прекратить это. а без компромиссов этого сделать не выйдет. но должна быть красная линия - территориальная целостность Украины в границах 2014 года, за которую никто бы не мог переступить. может стоит внести это в конституцию и законы Украины, чтобы даже соблазна не появлялось, вот курс на ЕС и НАТО внесли же, так почему бы и этого не сделать.
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
То бишь высшая степень демократии - всенародный референдум по самым злободневным, о можно сказать судьбоносным вопросам государства нужно доверить депутатам ,народная поддержка которых колеблется в районе 4%. И хватит нам вешать лапшу про зеленых человечков, которых на весь Крым в момент сваливания с полуострова в "организованном порядке" силовиков Украины было не больше батальона в численном представлении на 22 тысячную группировку военных подразделений Украины.Просто народной поддержки населения Крыма у силовиков не было вообще это и чувствовали сами военные. Крым не принимал те процессы .что проходили в Киеве и считал их не конституционными. Научитесь хоть здесь не врать пан бывший крымчанин Андрей Сенченко. И непосредственно ваш лидер партии " Батькивщина " Ю.В Тимошенко на знаменитом совещании СНБО внесла сомнение в положительный результат сценария силового возврата Украины на полуостров, в связи с отсутствием хоть какой нибудь поддержки населения Крыма. Почему то в Европе вопросы поддержки Украины в ее стремлении вступить в ЕС ставятся на всенародные референдумы государств -членов Евросоюза, и это нормально. А тут видите ли войска за границей нашего государства окажут влияние на решение украинского народа. В таком случае вы пан дорогый или не доверяете своему народу или просто трус. И вообще пан Сенченко скоро к вам будет много вопросов у соответствующих органов державы за проведение саботажа и блокированию работы северо-крымского канала.От ответственности за причиненный ущерб гражданам Украины вы понесете наказание согласно законодательству Украины. Так шо не вешайте себе медаль патриота.
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