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3 октября • обновлено в 14:00
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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права" Все статьи автора

Шаг Зеленского, который позволит нормализовать ситуцию в стране

2.3т Читать материал на украинском

В связи с реакцией украинского общества на формулу Штайнмайера и вольными трактовками на эту тему всех участников внутри- и внешнеполитических процессов, президенту Зеленскому достаточно сделать один шаг, который позволит нормализовать ситуцию в стране.

Необходимо решением РНБО Украины утвердить поэтапный план реинтеграции КРЫМА И ДОНБАССА, основанный на тех гарантиях, которые президент давал обществу на брифинге 1 октября и руководителям депутатских фракций на встрече 2 октября.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Такой план должен четко зафиксировать содержание и очередность этапов реинтеграции временно оккупированных территорий и, по сути, установить "красные линии". Он станет директивой для МИДа, представителей Украины в Минске, в ПАСЕ и других международных форматах, а также основой для законодательной подготовки процесса реинтеграции.

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Автор
Андрей Сенченко Андрей Сенченко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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