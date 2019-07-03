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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права"Все статьи автора

Письмо далекому соотечественнику

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Вот уже несколько месяцев у меня перед глазами встаёт одна и та же картина – лес рук, поднятых в зале, переполненном молодёжью. Это ответ на вопрос аудитории: "Кто собирается уезжать из страны"?

Вспоминая эти поднятые руки, я отдаю себе отчёт в том, что у нас две войны: одна, развязанная российским агрессором, другая – коррумпированной властью и олигархами, продажными судьями и силовиками.

Сегодня Украина – страна неплатёжеспособных потребителей и неконкурентоспособных производителей, задавленных монопольно установленными тарифами, лишённых доступа к финансовым ресурсам и не защищённых от произвола властей. Все это перекрывает любому украинцу возможность реализовать себя в бизнесе.

Новости
Жить хорошо! А хорошо жить – еще лучше!

Попытки применить свои знания и силы на пользу государства также обречены на неудачу – социальные лифты по-прежнему наглухо запечатаны, а новые лица, попадающие в политику никому не ведомыми тропами, отбрасывают смутные тени. Решения государства в сфере оплаты труда привели к уравниловке и полной демотивации квалифицированных специалистов, к глубокой социальной апатии и растущему с каждым днём потоку украинцев, покидающих свою страну.

Я абсолютно уверен, что главным конкурентным преимуществом Украины является трудолюбие и интеллект нации. Это факт, признанный во всем мире, но не осознанный в нашей стране. Наши программисты, моряки, учёные, специалисты разных отраслей промышленности и науки высоко котируются в мире; украинская диаспора в любой стране является символом трудолюбия и уважаемой частью общества. Именно поэтому успех украинскому государству сможет обеспечить только та политическая команда, которая осознаёт это конкурентное преимущество и способна создать условия для самореализации каждого украинского гражданина в собственной стране.

Новости
Война по законам мирного времени

Думая об украинцах, зарабатывающих на жизнь в других странах, я понимаю, как тяжело находиться вдали от родного дома. Я знаю, как непросто достаётся каждая копейка, которую Вы отправляете своим родным. Эти средства помогают им выжить и поддерживают украинскую экономику.

Политическая и правозащитная команда "Силы права" считает своим долгом и сделает все необходимое, чтобы защитить Ваши права за рубежом и Ваши семьи здесь, на Родине. Мы готовы помочь каждому украинскому гражданину наказать Российскую Федерацию, разрушившую нашу мирную жизнь, и получить компенсацию ущерба, нанесенного агрессором.

Партия "Сила права" идет в парламент для того, чтобы положить начало новым, совершенно иным отношениям власти и украинских граждан, где бы они ни находились. Страна должна стать точкой опоры для каждого из Вас, а все мы вместе опорой для своей страны.

Наша задача в Верховной Раде – реализовать новые, понятные для всех правила:

  • средства, заработанные трудовыми мигрантами за границей, неприкосновенны и не должны облагаться никакими налогами;

  • переводы, получаемые от членов семей, работающих за границей, также не должны облагаться никакими налогами;

  • мы положим конец незаконной дискриминации: семьи трудовых мигрантов будут обеспечиваться жилищными субсидиями на общих основаниях;

  • наша команда проинициирует заключение (продление, пересмотр) соглашений со странами трудовой миграции, обеспечивающими социальную и правовую защиту работающих украинцев;

  • пенсионные накопления украинских граждан, сделанные за рубежом, будут защищены и доступны их владельцам;

  • мы добьемся выделения бюджетных средств на расширение сети украинских консульств в странах трудовой миграции, они получат дополнительные задания и возможности для защиты прав трудовых мигрантов;

  • опыт и трудовые навыки, приобретённые нашими гражданами за границей, важны для украинской экономики, и мы на законодательном уровне создадим условия для их реализации в нашей стране;

  • одна из первых задач – законодательно подкрепить механизмы доступного микрокредитования для открытия собственного бизнеса и ипотечные программы под "европейские" проценты;

  • главные инвесторы Украины – собственные граждане, и наша первоочередная задача обеспечить правовую защиту их личных инвестиций;

  • законами Украины будет закреплена обязанность органов государственной власти и местного самоуправления по формированию кадрового резерва трудовых мигрантов, получивших уникальный опыт, для работы в органах местного самоуправления, а также на менеджерских должностях в коммунальных и государственных предприятиях.

Наша политика – политика реальных результатов!

Сила права – наше право на победу!

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Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Партия "Сила права"
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