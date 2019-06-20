1/60 президентского срока Владимира Зеленского пролетела как пуля.

Первый месяц, после пешего наступления на Банковую, формальное и неформальное окружение президента посвятило интригам вокруг даты выборов и информационным вброс-тестам. Причём все озвученные идеи касались не планов укрепления обороны и безопасности страны или новой экономической и социальной политики, а провокационного референдума о российско-украинских отношениях, "минских соглашений" с марионеточными режимами Кремля и восстановления экспорта украинских шуток на российский рынок. Все, что происходило, напоминает стандартный эпизод большинства голливудских блокбастеров, когда главный герой наобум – "рванёт/не рванёт" – перерезает один из разноцветных проводов.

Владимир Зеленский

Сапёры-любители из окружения президента полным ходом окапываются на Банковой, но это не приводит к укреплению его собственных позиций. Более того, вырастающий вокруг президента частокол неоднозначных персонажей способен очень быстро изолировать тело и разум от общества, лишить его "свежего воздуха" и сформировать собственные вертикали влияния, за последствия действия которых придётся отвечать ему лично. Того и гляди, надо будет всем миром вызволять президента Зеленского из окружения.

Особое беспокойство вызывает блок вопросов, входящих в исконно президентскую зону ответственности, – внешняя политика, оборона и безопасность.

Большинство кадровых назначений в этой сфере не вызывают отторжения у специалистов и раздражения в обществе, хотя желающих подлить масла в огонь общественных обсуждений хоть отбавляй.

Сомнительным – не с точки зрения личности, а с точки зрения эффективности, – выглядит назначение новоиспечённого лейтенанта Баканова первым зампредом СБУ. Находясь в состоянии профессиональной невесомости, он не сможет эффективно управлять спецслужбой. Что же касается абсолютно законного желания президента контролировать службу, то реализовать его можно, назначив Ивана Баканова на вакантную должность Уполномоченного Президента Украины по контролю за деятельностью СБУ. Эта позиция, при доверии и поддержке главы государства, в период реформирования службы может значить намного больше.

Новости Опитувальник для президента Зеленського

Молчание новой команды по поводу Будапештских гарантий, освобождения военнопленных и заложников Кремля, по поводу компенсации ущерба, нанесённого российской агрессией стране и гражданам, явно демонстрирует, что президенту Зеленскому пытаются навязать старый минский сценарий Путина-Порошенко. Этому по традиции активно способствуют европейские доброхоты, истосковавшиеся по взаимовыгодной дружбе с кремлёвским режимом. И никого не интересует, что за путинские удовольствия и европейское спокойствие кровью расплачивается Украина.

Первую скрипку с точки зрения осмысления стратегии в вопросах войны и мира должна играть Рада национальной безопасности и обороны Украины и её немаленький аппарат. Однако назначение секретарём РНБО далёкого от вопросов обороны и безопасности Данилюка и демонстративное снижение его статуса на Банковой превращает Раду национальной безопасности и обороны из органа, вырабатывающего стратегию действий, в орган спонтанного реагирования на случайный набор проблем. При этом аппарат РНБО из некоего подобия штаба Верховного Главнокомандующего на глазах превращается в экскурсионное бюро по организации пресс-туров в зону ООС и на полигоны.

Новости Рецепт продовження війни

В то же время оборона страны требует экстренных мер по стабилизации личного состава Вооружённых Сил и проведения качественных изменений в армии. Незаконченное развёртывание системы территориальной обороны продолжает провоцировать агрессора, а консервация проблем оборонно-промышленного комплекса не даёт стране перевооружить армию. Если на фронте врага удаётся сдерживать, то в информационной сфере страна теряет позиции каждый день.

В общем, время идёт. Высадить два автоматных рожка президентского срока можно быстро. В цель или в молоко.

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