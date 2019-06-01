ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права»Все статьи автора

Перше засідання РНБО: щось тут не те

Читать материал на украинском

Перший указ, перший закон, перше засідання РНБО– все це дуже символічні питання для будь-якого президента. Хоча насправді вони важливі, в першу чергу, для нас, громадян, і для всієї країни, тому що демонструють пріоритети нового керманича і його розуміння пріоритетів суспільства.

Чесно кажучи, шокований як від порядку денного першого засідання РНБО під головуванням президента Зеленського, так і від нового формату роботи цього органу.

Засідання РНБО

Засідання РНБО

Новости
Розовая черточка для Зеленского

На першому засіданні найвищого органу, завдання якого визначати стратегію оборони і безпеки держави, йшлося не про питання війни та миру, не про шляхи повернення Криму і Донбасу, не про фіксування трильйонних збитків, нанесених російською збройною агресією українським громадянам, українському бізнесу і український державі, а про енергетику.

Тоді чому не про проблеми, від яких потерпає шоу-бізнес?

Новости
Зеленскому придется это сказать

Що стосується формату, то було заявлено, що надалі у такому новому форматі відкритих дискусій на засіданні РНБО вирішуватимуться всі проблеми України, в тому числі і щодо війни на Донбасі та звільнення заручників.

Як людина, яка навесні 2014 року провела успішні переговори з обміну сорока наших військових і цивільних, захоплених окупантами в Криму, на одного російського грушника Романа Філатова, можу стверджувати, що коли на цьому питанні починається піар, результативні переговори закінчуються.

Крім того, засідання РНБО – це не мильна опера. Вони не можуть проводитись у відкритому режимі принаймні з двох причин. Перша – в засіданні беруть участь носії державної таємниці, які під час обговорення використовують таємну інформацію та ухвалюють рішення, що стосуються оборони та безпеки держави. Друга – засідання РНБО – це формат максимально відвертої відповідальної розмови, а не позування на публіку перед телекамерами.

Щось тут не те...

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Андрія Сенченка
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
0
Смешно
4
Интересно
28
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гарев Игорь
Гарев Игорь
Як людина Андрюша таке гуано, шо його больше в Крым не пускают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алхименков Геннадий
Алхименков Геннадий
Перепутали с 95кварталом.Что поделаешь,привычка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
canger ralph
canger ralph
Процитую покійного Чорновола: "...В котрий раз Україна гине через бездарність керівництва..."
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения