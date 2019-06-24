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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права"Все статьи автора

Осторожнее с цифрами, господин президент!

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Во время встречи с бизнес-сообществом Владимир Зеленский заявил: "Отдельно я хочу остановиться на восстановлении Донбасса. По расчётам украинских экспертов, для этого нам необходимо более 300 млрд. грн".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Очень важно, что президент Зеленский обратил внимание на проблемы прифронтовых территорий и пытается привлечь к их решению большой бизнес. От предшественника местные жители и вынужденные переселенцы этого не дождались.

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Привлекательно выглядит и идея привлечения для финансирования этой программы олигархического бизнеса, хотя в трансформацию его в социально-ответственный поверить сложно. Даже путём принудительной общественно-полезной работы.

Но главный вопрос заключается в другом.

Война, в конце концов, закончится, если не тратить энергию и время в Минске.

Для этого необходимо безотлагательно и очень настойчиво начинать работать в Будапештском формате – вместе со странами-гарантами доводить экономическое, юридическое, дипломатическое давление до уровня, достаточного для принуждения агрессора к миру и освобождения Крыма и Донбасса. А ещё каждый день заниматься укреплением и реформированием армии, которая сейчас находится не в лучшем состоянии.

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Так вот, когда закончится война, очень важно, чтобы страна не осталась один на один с поствоенными проблемами – десятками тысяч покалеченных солдат и семей погибших, заминированным, разрушенным и экологически опасным Донбассом, миллионами людей, которым нужно создать условия для возвращения домой, получения работы или возможности возрождения разграбленного и разрушенного оккупантами бизнеса. Таких проблем в захваченном Крыму и на Донбассе ежедневно накапливается множество.

Украинские эксперты, на которых ссылается президент, ввели его в заблуждение.

Проблема в том, что на шестой год войны власть, старая и новая, продолжает оперировать цифрами с потолка. Ни одна государственная организация не занимается системно подсчётом и документированием ущерба, нанесённого гражданам, бизнесу и государству российской вооружённой агрессией и оккупацией.

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Движение "Сила права", разработавшее стратегию юридического наступления на государство-агрессора и пять лет подряд ежедневно реализующее её в судебных решениях, тщательно подсчитало общую сумму морального и материального ущерба, нанесённого украинским гражданам. Эти подсчёты подкреплены прецедентными решениями ЕСПЧ и более чем тысячей решений украинских судов.

Только семьи погибших военных и гражданских, раненые солдаты и гражданские лица, вынужденные переселенцы, граждане, потерявшие вследствие агрессии личное имущество, бывшие военнопленные и заложники имеют право на получение компенсации нанесённого им морального и материального ущерба на общую сумму более 100 млрд евро, а все остальные граждане Украины, вместе с участниками боевых действий, жителями зоны АТО/ООС и оккупированных территорий, – ещё на 200 млрд евро.

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А ещё необходимо добавить сумму ущерба, нанесённого малому, среднему и большому бизнесу и государству, и тогда общая сумма значительно превысит триллион евро. Этими проблемами в команде "Силы права" ежедневно занимается известный в мире специалист по международному праву профессор Василенко, который был судьёй Международного трибунала ООН по бывшей Югославии.

Если кто-то начнёт говорить, что это какая-то ерунда, я напомню известный пример агрессии Ирака против Кувейта. Тогда военные действия продолжались двое суток, погибло 200 человек, затем последовало 7 месяцев оккупации. Жертвы и разрушения несопоставимы с тем, что путинская Россия сделала с нашей страной. И территория Кувейта составляет лишь 38,5% от временно оккупированных территорий Украины. А вот общая сумма требований, которую Кувейт предъявил Ираку, составила 462 миллиарда (!) долларов США. И главное – они чётко и вовремя обосновали эти требования и смогли добиться международной поддержки, что привело к реальному получению денег, пусть и траншами.

Для решения наших послевоенных проблем не хватит средств всех украинских олигархов с Петром Порошенко включительно. Остатки же среднего и малого бизнеса, страдающие от монополистов, тоже не способны существенно помочь. Да и обещанной международной помощи хватит на 2 – 3% задач. А если так, то 95% проблем останутся нам – украинцам. Каждому работающему гражданину Украины, включая тяжело пострадавших, для их решения необходимо дополнительно заплатить более чем 50 тысяч долларов налогов!!!

Согласен с тем, что государство не имеет права оставаться в стороне и обещать решения проблем людей когда-то потом. И большой бизнес необходимо настойчиво привлекать к этому, но не в обмен на сохранение монополий и олигархического влияния на власть.

Первое и главное, на что вынужден обратить внимание президента Зеленского, заключается в том, что, в конце концов, компенсировать ущерб, нанесённый вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству, должно государство-агрессор. Иначе на восстановление нормальной жизни людей не хватит не только его президентского срока, но и нескольких преемников.

Именно поэтому всей украинской власти и особенно президенту необходимо быть безошибочным в определениях и осторожными с цифрами. Необходимо чётко разделять суммы социальной помощи пострадавшим, выплачиваемой государством за счёт налогоплательщиков и ограничивающейся возможностями бюджета, и суммы требований к государству-агрессору, которые должны соответствовать мировой практике. То же самое касается оценки ущерба, нанесённого бизнесу и нашей стране.

Я бы очень не хотел, чтобы, когда придёт время предъявить Российской Федерации общий счёт за кровь, слезы и разрушения, агрессор сослался на неосторожные слова президента нашей страны и признал только 300 миллиардов гривен, а 99% проблем оставил нам с вами.

И напоследок. Лучшую жизнь на свободной территории нашей страны необходимо настойчиво строить каждый день, но разговоры о том, что жители оккупированных территорий увидят позитивные изменения и вернутся, надо прекратить. Это линия Кремля, который постоянно говорит, что Крым и Донбасс ушли сами, а не были захвачены военной силой.

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Персона
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Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Вечные мечты о халявных охулиардах долларов, которые якобы кто-то даст Украине. Не будет этого, никто ничего не даст. Сами Донбасс разрушили - самим и восстанавливать. Это ваша гражданская война.
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