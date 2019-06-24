Во время встречи с бизнес-сообществом Владимир Зеленский заявил: "Отдельно я хочу остановиться на восстановлении Донбасса. По расчётам украинских экспертов, для этого нам необходимо более 300 млрд. грн".

Владимир Зеленский

Очень важно, что президент Зеленский обратил внимание на проблемы прифронтовых территорий и пытается привлечь к их решению большой бизнес. От предшественника местные жители и вынужденные переселенцы этого не дождались.

Привлекательно выглядит и идея привлечения для финансирования этой программы олигархического бизнеса, хотя в трансформацию его в социально-ответственный поверить сложно. Даже путём принудительной общественно-полезной работы.

Но главный вопрос заключается в другом.

Война, в конце концов, закончится, если не тратить энергию и время в Минске.

Для этого необходимо безотлагательно и очень настойчиво начинать работать в Будапештском формате – вместе со странами-гарантами доводить экономическое, юридическое, дипломатическое давление до уровня, достаточного для принуждения агрессора к миру и освобождения Крыма и Донбасса. А ещё каждый день заниматься укреплением и реформированием армии, которая сейчас находится не в лучшем состоянии.

Так вот, когда закончится война, очень важно, чтобы страна не осталась один на один с поствоенными проблемами – десятками тысяч покалеченных солдат и семей погибших, заминированным, разрушенным и экологически опасным Донбассом, миллионами людей, которым нужно создать условия для возвращения домой, получения работы или возможности возрождения разграбленного и разрушенного оккупантами бизнеса. Таких проблем в захваченном Крыму и на Донбассе ежедневно накапливается множество.

Украинские эксперты, на которых ссылается президент, ввели его в заблуждение.

Проблема в том, что на шестой год войны власть, старая и новая, продолжает оперировать цифрами с потолка. Ни одна государственная организация не занимается системно подсчётом и документированием ущерба, нанесённого гражданам, бизнесу и государству российской вооружённой агрессией и оккупацией.

Движение "Сила права", разработавшее стратегию юридического наступления на государство-агрессора и пять лет подряд ежедневно реализующее её в судебных решениях, тщательно подсчитало общую сумму морального и материального ущерба, нанесённого украинским гражданам. Эти подсчёты подкреплены прецедентными решениями ЕСПЧ и более чем тысячей решений украинских судов.

Только семьи погибших военных и гражданских, раненые солдаты и гражданские лица, вынужденные переселенцы, граждане, потерявшие вследствие агрессии личное имущество, бывшие военнопленные и заложники имеют право на получение компенсации нанесённого им морального и материального ущерба на общую сумму более 100 млрд евро, а все остальные граждане Украины, вместе с участниками боевых действий, жителями зоны АТО/ООС и оккупированных территорий, – ещё на 200 млрд евро.

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А ещё необходимо добавить сумму ущерба, нанесённого малому, среднему и большому бизнесу и государству, и тогда общая сумма значительно превысит триллион евро. Этими проблемами в команде "Силы права" ежедневно занимается известный в мире специалист по международному праву профессор Василенко, который был судьёй Международного трибунала ООН по бывшей Югославии.

Если кто-то начнёт говорить, что это какая-то ерунда, я напомню известный пример агрессии Ирака против Кувейта. Тогда военные действия продолжались двое суток, погибло 200 человек, затем последовало 7 месяцев оккупации. Жертвы и разрушения несопоставимы с тем, что путинская Россия сделала с нашей страной. И территория Кувейта составляет лишь 38,5% от временно оккупированных территорий Украины. А вот общая сумма требований, которую Кувейт предъявил Ираку, составила 462 миллиарда (!) долларов США. И главное – они чётко и вовремя обосновали эти требования и смогли добиться международной поддержки, что привело к реальному получению денег, пусть и траншами.

Для решения наших послевоенных проблем не хватит средств всех украинских олигархов с Петром Порошенко включительно. Остатки же среднего и малого бизнеса, страдающие от монополистов, тоже не способны существенно помочь. Да и обещанной международной помощи хватит на 2 – 3% задач. А если так, то 95% проблем останутся нам – украинцам. Каждому работающему гражданину Украины, включая тяжело пострадавших, для их решения необходимо дополнительно заплатить более чем 50 тысяч долларов налогов!!!

Согласен с тем, что государство не имеет права оставаться в стороне и обещать решения проблем людей когда-то потом. И большой бизнес необходимо настойчиво привлекать к этому, но не в обмен на сохранение монополий и олигархического влияния на власть.

Первое и главное, на что вынужден обратить внимание президента Зеленского, заключается в том, что, в конце концов, компенсировать ущерб, нанесённый вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству, должно государство-агрессор. Иначе на восстановление нормальной жизни людей не хватит не только его президентского срока, но и нескольких преемников.

Именно поэтому всей украинской власти и особенно президенту необходимо быть безошибочным в определениях и осторожными с цифрами. Необходимо чётко разделять суммы социальной помощи пострадавшим, выплачиваемой государством за счёт налогоплательщиков и ограничивающейся возможностями бюджета, и суммы требований к государству-агрессору, которые должны соответствовать мировой практике. То же самое касается оценки ущерба, нанесённого бизнесу и нашей стране.

Я бы очень не хотел, чтобы, когда придёт время предъявить Российской Федерации общий счёт за кровь, слезы и разрушения, агрессор сослался на неосторожные слова президента нашей страны и признал только 300 миллиардов гривен, а 99% проблем оставил нам с вами.

И напоследок. Лучшую жизнь на свободной территории нашей страны необходимо настойчиво строить каждый день, но разговоры о том, что жители оккупированных территорий увидят позитивные изменения и вернутся, надо прекратить. Это линия Кремля, который постоянно говорит, что Крым и Донбасс ушли сами, а не были захвачены военной силой.

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