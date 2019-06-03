Неадекватні заяви людей з оточення президента продовжують турбувати, а скоріше вже бентежити суспільство.

Попереду парламентські вибори, на яких його політична сила намагається отримати більшість. Невизначеність Зеленського зі стратегічних питань призводить до появи у виборців синдрому "російської рулетки".

Володимир Зеленський

Сьогодні команда Руху "Сила права" запропонувала політичним силам принципи майбутньої коаліційної угоди:

1. Російська Федерація є агресором, який розв’язав війну проти України, за допомогою зброї захопив Крим і Донбас та має відповісти за всі злочини, вчинені проти українського народу. Кожен квадратний сантиметр української землі та моря має бути повернутий, а збитки, завдані Україні та українцям, – повністю відшкодовані. Відмова від цього принципу є зрадою національних інтересів та наругою над пам’яттю загиблих захисників України;

2. Представники режиму Януковича є зрадниками України та агентурою РФ, які повною мірою несуть відповідальність за російську агресію проти України та її жахливі наслідки. Політичні сили, сформовані представниками режиму Януковича, є п’ятою колоною, що прагне відновлення контролю РФ над нашою державою з метою подальшого знищення її соборності та незалежності. Формування парламентської коаліції з такими політичними силами є неприйнятним компромісом з агресором;

3. Європейська та Євроатлантична інтеграція є стратегічним зовнішньополітичним курсом України. Приведення країни у відповідність до всіх вимог щодо вступу до цих міжнародних об’єднань є пріоритетом всіх державних реформ і, разом з розбудовою сучасної сильної армії, – запорукою впевненості України та українців у майбутньому;

4. Неефективна олігархічно-сировинна модель економіки, що руйнує конкурентне середовище в країні, є загрозою національній безпеці України, спричиняє масову еміграцію громадян і в короткостроковій перспективі може призвести до незворотних катастрофічних наслідків. Головною конкурентною перевагою України є працьовитість та інтелект нації. До цього додаються унікальні природні ресурси та інфраструктурний потенціал, географічне положення і зона вільної торгівлі з найбільшим в світі ринком ЄС. Використання цих передумов для перетворення України на Південну Корею Східної Європи є такою ж життєвою необхідністю, як і перемога в збройному конфлікті з РФ. Входження України до 20-ти найбільш розвинених країн світу є безкомпромісним завданням наступних 10 років;

5. Стратегічною метою існування української держави є створення умов для розвитку української нації, самореалізації та щастя кожного українця. Цій меті має бути підпорядкована вся державна політика. Індекс щастя ООН має бути ключовим критерієм визначення ефективності державного управління.

Новости Сценарій остаточного вирішення українського питання

Пропонуємо ці принципи вважати головними питаннями, на які Президенту України Володимиру Зеленському необхідно дати чітку відповідь суспільству.

Також пропонуємо перелік цих принципів затвердити в якості першочергового порядку денного Ради національної безпеки і оборони України.

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