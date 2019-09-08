Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить между Украиной и Россией соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

На мой взгляд, это полный идиотизм в российком стиле.

Обмен заложников – это исключение из правил, который "уполномоченный по правам человека в РФ" Москалькова по заданию Кремля пытается сделать постоянной практикой.

Так, может, проще воспользоваться подвернувшейся РФ возможностью председательства в Совбезе ООН и предложить всему миру заменить все то, что называется международным правом, на общую договоренность об обмене заложников?

В нашем же случае, с учетом "обменного фонда" в шесть миллионов граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, такое соглашение сделает убийство наших солдат и мирных граждан российскими военными и их наемниками практически безнаказанным.

На самом деле, нам нужна одна сделка, по которой Россия возвращает в Украину всех наших граждан, незаконно вывезенных из Крыма и Донбасса и лишенных свободы на территории Российской Федерации, а мы готовы вернуть Путину его оккупационные войска, находящиеся на нашей территории, и всех "колонизаторов", которые незаконно понаехали осваивать украинский Крым.

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