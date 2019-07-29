Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права" Все статьи автора

О чем начинающий депутат не узнает на курсах Киевской школы экономики

1.9т Читать материал на украинском

Партия "Слуга народа" организовала недельный тренинг для своих депутатов, избранных в парламент 9-го созыва.

Сама по себе идея заслуживает похвалы, однако набор тем, с которыми специально нанятые профессора Киевской школы экономики собираются знакомить начинающих законодателей, очевидно не является первоочередным и не позволяет подготовить их к работе в составе парламента воюющей страны.

Новости
Итоги выборов и борьба за независимость

Завтра этим людям придётся публично высказывать свои мысли и давать политические оценки по самым острым вопросам войны и мира. Их слова усилиями украинских СМИ донесут до миллионов граждан страны. Каждая непродуманная фраза тысячи раз будет использована государством-агрессором для расшатывания украинского общества и зомбирования наших граждан, проживающих на оккупированных территориях.

Тепличных условий и скидок для "новых лиц" не будет.

Новости
Будапештские гарантии: в России учебная тревога

Публичная деятельность новых парламентариев начинается в условиях небывалой активизации сил российского реванша в украинской политике – в новой Верховной Раде, СМИ и социальных сетях.

Информационная агрессия, а точнее информационная оккупация, когда половина телеканалов страны фактически принадлежит Кремлю, а другая – местным олигархам, для которых Украина лишь место зарабатывания сверхприбылей, не оставляет права на ошибки.

Новым парламентариям предстоит принимать участие в работе постоянных делегаций парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и других международных организаций. На каждой сессии этих организаций необходимо жёстко отстаивать интересы своей страны в прямом политическом противостоянии с тщательно подготовленными российскими пропагандистами, европейскими агентами влияния Кремля и пятой колонной, неизбежно присутствующей в составе каждой украинской делегации.

Новости
Кремль развивает наступление на Украину

Один из эффективных механизмов разрыхления общественного мнения в Украине и за рубежом относительно вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны – постоянное манипулирование терминами. В результате, не только многие европейцы, но и украинцы наивно думают, что вооружённая агрессия и война – это разные вещи, что факт российской оккупации Донбасса надо по-прежнему доказывать, а вопрос возвращения Крыма надо оставить следующим поколениям.

Именно поэтому начинать подготовку новых депутатов необходимо с однозначного определения терминов на тему обороны и безопасности страны.

Новости
Будапештские гарантии: на что может претендовать каждый украинец

Обязательной частью курса должно быть изучение Конституции, Закона "Об обороне" и других законодательных актов Украины, а также документов международных организаций и инстанций, закрепляющих чёткое определение действий агрессора на нашей земле и текущий статус отношений с Российской Федерацией.

Уверен, что важной частью подготовки должно быть глубокое изучение "минских договорённостей", навязанных Путиным, и последствий их реализации, а также Будапештских гарантий, данных нашей стране в обмен на отказ от ядерного оружия. Правда, до этого новое политическое руководство страны должно определить своё собственное отношение к этим вопросам.

Новости
Минская колея ведет не в ту сторону

В условиях войны, развязанной путинской Россией против нашей страны, недостаточно разъяснить новым законодателям термин "гибридная война". Необходимо объяснить цели агрессора, стратегию и методы ведения такого рода войны. Новым украинским политикам важно понять, что враг сегодня делает ставку не столько на использование традиционных видов оружия, сколько на инструменты активного воздействия на общественное мнение и использование протестного потенциала населения. Объектом целенаправленного влияния государства-агрессора и его спецслужб является также политическая элита Украины – как старая, так и новая, к которой, пусть пока и формально, можно отнести новых законодателей.

При всем уважении к Киевской школе экономики и её преподавателям, сориентировать "слуг народа" в перечисленных вопросах они не в состоянии. Потому считаю, что для новых народных депутатов должен проводиться специальный тренинг силами Национальной академии обороны и Национальной академии СБУ.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Сенченко Андрей Сенченко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel