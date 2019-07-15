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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права" Все статьи автора

Минская колея ведет не в ту сторону

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"Не могу поверить, что формула мира и процветания для Украины может быть начертана на бумажке, под которой стоят подписи двух кремлёвских наёмников – российского посла и Кучмы", – именно с этих слов начинался первый в моей личной фейсбучной истории пост, появившийся в феврале 2015-го после позорного сговора в Минске.

На пятый год "урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины" под аккомпанемент безответственного европейского словоблудия продолжают гибнуть люди, все чаще на улицах наших городов встречаются покалеченные солдаты, по-прежнему скитаются по стране вынужденные переселенцы, на оккупированных территориях живут в постоянном стрессе миллионы заложников агрессора.

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Когда-нибудь студентам на лекциях по международному праву "Минские соглашения", продиктованные Путиным и тщательно законспектированные Порошенко под присмотром Меркель и Олланда, будут приводить в качестве безальтернативного эталона цинизма.

В нашей истории этот сговор останется примером того, как малодушный "лидер страны" попытался забыть о Крыме и согласился на евро-идею умиротворения агрессора за счёт Украины, за счёт нашей территории и нашей независимости.

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Сейчас на дипломатическом фронте назревает очередной "котёл" – слегка сменившийся состав сановных евро-миротворцев пытается навязать предательский минский сценарий новому президенту нашей страны. Рассказами о безальтернативности "Минска" и опасности отмены санкций, в случае отказа от него, Путин и его/наши европейские партнёры беззастенчиво шантажируют Украину.

Кучма в качестве нового-старого представителя Украины активно пытается совершить в Минске "большой прорыв" – снять экономическую блокаду Донбасса в обмен на возвращение собственникам, читай украинским олигархам, контроля над их активами на оккупированных территориях. Ему вторит представитель Кремля Борис Грызлов: "В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в границах роботы экономической подгруппы".

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Инициативы Кучмы полностью вписываются в путинскую концепцию "урегулирования внутреннего конфликта в Украине" и позволяют агрессору существенно сэкономить на содержании оккупированного Донбасса, а высвободившиеся ресурсы направить на продолжение войны. За этими идеями не просматривается даже намека на стратегию восстановления мира и территориальной целостности нашей страны.

Именно поэтому важно на старте вооружить президента страны чётким пониманием последствий реализации всех составляющих "минской формулы" и довесков к ней, озвученных Кучмой.

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Первая из них – амнистия.

В пункте 5 незаконно подписанного в Минске документа обозначено: "Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Результатом такого шага, по замыслу Кремля, станет не только освобождение от уголовной ответственности тех, кто убивал и пытал, но и "перемешивание" преступников с миллионами жителей Донбасса, которые являются беззащитными жертвами оккупации.

Расчет агрессора на то, что после такой амнистии страну разделит не линия фронта, а трещина ненависти к каждому "донецкому" без разбора.

Вторая составляющая подрывного плана Кремля (п.п. 9 и 11) – проведение под диктовку государства-агрессора конституционной реформы и принятие Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", предусматривающего фактическую федерализацию страны с договорным вхождением ОРДЛО в состав Украины, правом местной власти назначать прокуроров и судей, а также возможностью создавать "отряды народной милиции". Другими словами, речь идет о легализации в правоохранительной и судебной системе лиц, совершавших в период оккупации тяжкие преступления и амнистированных в соответствии с "минскими договорённостями".

Третья составляющая, призванная покончить с украинской независимостью (п.п. 4, 9, 10 и 12), – проведение местных выборов до передачи Украине контроля над собственной границей и до вывода иностранных вооруженных формирований, военной техники и наёмников. Другими словами, речь идет о "выборах" под контролем оккупантов, призванных легализовать коллаборантов в местных органах власти, наделённых небывалыми полномочиями.

И ни слова о Крыме и о компенсации ущерба, нанесенного агрессором украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству!

По сути, навязанная нам "безальтернативность" Минска стала главным достижением Путина в войне против Украины. Цена этой многолетней "безальтернативности" – тысячи погибших, десятки тысяч раненых и покалеченных, миллионы беженцев и заложников оккупантов.

Бесконечными разговорами о необходимости выполнения "минских соглашений" украинская власть и наши западные партнёры маскируют отсутствие реальной стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса и усилий по ее разработке.

На самом деле, очевидно, что "минский формат" является лишь безответственной проекцией "нормандского формата", искаженной путинской идеей участия кремлёвских марионеток в прямых переговорах с Украиной.

Для того чтобы найти выход из тупика, в который завела "минская колея", необходимо признать, что ни "минский", ни "нормандский" формат не обладают энергетикой, достаточной для завершения российской агрессии без территориальных и политических уступок со стороны Украины.

Формулу мира для Украины надо искать в плоскости реализации Будапештских гарантий, поскольку лишь в этом уникальном для нашей страны формате нам кто-то что-то должен.

Что же касается "Минска", то списать его уже невозможно. Широко разрекламированный, но фактически не работоспособный формат необходимо коренным образом изменить, как по составу участников, так и с точки зрения повестки дня.

Очевидно, что после принуждения агрессора к миру и полному возвращению наших территорий, наступит непростой этап их реинтеграции. От того, насколько успешно он пройдет, зависит спокойствие на Европейском континенте. Кроме того, мы рассчитываем на реализацию обещаний наших европейских партнёров в вопросе послевоенного возрождения страны.

Именно поэтому в стратегии, предлагаемой командой политической партии и правозащитного движения СИЛА ПРАВА, "нормандско-минскому" формату отводится роль важной переговорной площадки для международной экспертизы украинского плана реинтеграции Крыма и Донбасса.

Такой подход, наряду с коренным изменением целей переговоров, требует участия в них официальных лиц государств Нормандской группы. При этом статус Российской Федерации, как государства-агрессора, должен ограничивать ее возможности обсуждением графика, а не условий выхода из Крыма и Донбасса. Участие представителей оккупационных администраций исключается вовсе. Любая слабина украинской позиции в этом вопросе – прямой путь к полномасштабному поражению в войне за независимость Украины.

Деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий Украины – параллельные взаимосвязанные процессы, которыми необходимо заниматься уже сегодня.

Команда СИЛЫ ПРАВА в качестве альтернативы неприемлемой "минской формулы" предложила украинский план реинтеграции Крыма и Донбасса, в основу которого положено два законопроекта.

Первый – проект Закона Украины "Об ответственности", который регулирует ответственность граждан Украины за преступления, совершенные на оккупированных территориях в интересах агрессора. Он опубликован и уже несколько месяцев проходит общественное обсуждение и правовую экспертизу.

В Крыму и на оккупированных территориях Донбасса проживают миллионы наших сограждан, абсолютное большинство из которых не совершали никаких преступлений против своей страны. Они – жертвы вооруженной агрессии и оккупации. Этот закон дает каждому из них четкий сигнал – вы нам не враги.

Основное задание этого закона – разрушить стену страха, непонимания и ненависти, которую Кремль настойчиво возводит между свободной и оккупированными территориями нашей страны.

Одновременно предлагается установить специальную систему наказания за преступления против своей страны, совершенные на оккупированных территориях, и привести тяжесть наказания в соответствие с тяжестью преступления.

Второй подготовленный законопроект – "О переходном периоде" – призван ответить на многочисленные вопросы о том, как, кем и в какие сроки на освобождаемых территориях будет восстанавливаться украинская власть и попранные права наших граждан.

Главная задача переходного периода – вывести миллионы людей из состояния стресса, обеспечить безопасную полноценную жизнь, дать работу, вернуть уверенность в будущем.

В сумме предложенные законопроекты дают полное представление о правилах, по которым мы, все вместе, собираемся налаживать мирную жизнь на освобождённых территориях.

План действий в Минске, так же, как и план украинского наступления в Будапештском формате, подготовленные командой СИЛЫ ПРАВА для нашей страны, являются неотъемлемыми составляющими Стратегии победы.

Продолжение же бессмысленных маневров в "минской колее", прорытой Путиным, – прямой путь к историческому поражению в борьбе за независимость Украины.

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Автор
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Тема
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Персоны
Леонид Кучма Петр Порошенко
Место
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