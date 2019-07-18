Путин подписал указ, разрешающий получить российское гражданство в упрощённом порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Препятствием для таких действий агрессора мог бы стать Закон Украины "Об урегулировании вопросов гражданства", концепцию которого уже давно предлагает СИЛА ПРАВА.

Суть предложений в следующем:

1. В Украине допустимо двойное гражданство, кроме гражданства государства-агрессора;

2. Гражданин Украины, при наличии любого второго гражданства, не имеет права быть депутатом, государственным служащим, судьёй или сотрудником правоохранительных органов;

3. Сохранение гражданства РФ, полученного до 20 февраля 2014 года в качестве второго, на период вооружённой агрессии России против Украины предусматривает приостановление избирательных прав;

4. Получение второго российского гражданства в период вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины влечёт за собой уголовную ответственность и приостановление избирательных прав;

5. Граждане Украины, вынужденно получившие на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя незаконный документ под названием "паспорт гражданина Российской Федерации", освобождаются от ответственности, предусмотренной п.4, как жертвы российской оккупации.

Принятие такого рода закона постоянно забалтывается и блокируется политиками, у которых в заднем кармане лежит запасной паспорт.

К сожалению, судя по спискам партий, которые рвутся к власти, перспектив такого решения важной проблемы немного.

Страна против путинской агрессии по-прежнему беззащитна.

P.S. Не знаешь, как быть, голосуй за политику реальных результатов - №15 СИЛА ПРАВА

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