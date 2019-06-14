Сегодня трагическая дата: 5 лет назад в небе над Луганском российскими наёмниками сбит ИЛ-76 Вооружённых Сил Украины. Погибли сорок девять защитников нашей страны – десантники и члены экипажа.

Правозащитное движение "Сила права" вместе с семьями погибших наступает на агрессора на юридическом фронте. Уже получено 8 судебных решений, устанавливающих непосредственную вину Российской Федерации в этом преступлении. Каждым таким решением фиксируются доказательства российской агрессии, военных преступлений и нарушений прав человека.

Что за пять лет сделала украинская власть?

Добилась выполнения Будапештских гарантий безопасности и восстановления полноценного мира? Нет, даже не пыталась!

Предъявила иски государству-агрессору за все беды, нанесённые украинскому народу и государству? Нет, даже не приступала к этой работе!

Может, наказала тех, кто, игнорируя данные разведки, послал на верную гибель борт 76777? Нет, генерал Назаров, прикрывающий Порошенко, до сих пор на свободе!

Что будем делать – ждать чуда от новой власти? Точно нет!

У нас нет права на ожидание.

Есть только право на победу.

Вместе мы можем сделать для своей страны намного больше, чем любая, пусть даже самая лучшая, власть.

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