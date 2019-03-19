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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права», координатор Военного кабинета Юлии ТимошенкоВсе статьи автора

Как будем лечить государство: просто о сложном

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У государства много функций, но сегодня скажу лишь о трех из них.

Государство – крупнейший в стране работодатель. Учителя, врачи, военные, правоохранители – все они получают зарплату из бюджета.

Государство – крупнейшая в стране "страховая компания", управляющая пенсионным и другими фондами социального страхования. Из средств, находящихся под контролем государства, финансируются социальные выплаты гражданам, потерявшим работу или утратившим здоровье. Из этих средств выплачиваются пенсии людям, проработавшим всю жизнь на свою страну, – военным и полицейским, врачам и учителям, ученым, строителям, продавцам и таксистам.

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Государство – крупнейший в стране покупатель товаров и услуг.

И, к сожалению, самый недобросовестный.

Именно при покупке товаров и услуг для государства – военный техники и энергоносителей, лекарств и учебников, – на строительстве дорог и жилья для военных возникает большинство коррупционных связей.

Коррупция требует денег, и потому государство-работодатель, а точнее коррумпированная власть, недоплачивает военным, корёжит единую тарифную сетку бюджетников, лишает их справедливой зарплаты.

Точно так же государство, манипулируя пенсиями военных и гражданских пенсионеров, постоянно пытается обмануть и недоплатить – деньги нужны на коррупцию.

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Но государство – это люди, которых мы с вами выбираем.

От нашего с вами выбора и способности контролировать власть напрямую зависит наша жизнь.

Команда Юлии Тимошенко прямо говорит – будем лечить наше государство!

А в ответ слышим обвинения в популизме.

Каков наш ответ?

Он прост: государство БУДЕТ самым надежным работодателем, самой надежной "страховой компанией" и самым надежным и честным покупателем в нашей стране!

Мы с вами сделаем это вместе.

Твердой рукой.

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