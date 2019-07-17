Украинская внешняя политика в очередной раз на распутье. Либо страну окончательно затянут в "минскую колею", проложенную Путиным для Порошенко, либо у Владимира Зеленского хватит духу во всеуслышание твердо поставить вопрос о выполнении Будапештских гарантий. Делать это без нас и за нас никто не станет.

Кремль через агентов влияния в украинской власти и обществе, социальные сети и купленные СМИ очень профессионально сработал для того, чтобы посеять в Украине пренебрежительное отношение к гарантиям безопасности, полученным нашей страной в обмен на третий в мире по мощности ядерный арсенал.

Новости Минская колея ведет не в ту сторону

Многие случайные в украинской политике персонажи настолько уверовали в этот московский нарратив, что стали с различных трибун, в т.ч. в ООН, принижать и высмеивать Будапештские гарантии. Это привело к тому, что сами гаранты (Россия – не в счет) засомневались, что они что-либо должны Украине, кроме сочувствия и добрых советов. Так сработал известный принцип, который гласит, что в современном мире уважают и выполняют лишь те гарантии, на которых твердо настаивает заинтересованная сторона.

Однако не все потеряно – проблема российской агрессии и оккупации наших территорий никуда не делась, как и наше право требовать реализации полученных гарантий.

Главное – нам самим необходимо понять и пояснить нашим партнерам, что Украине необходим реальный мир, а не его иллюзия, растянутая на долгие годы.

Очевидно, что Будапештский Меморандум не содержит обязательств стран-гарантов воевать за нашу землю, но у нас есть право требовать коллективного применения достаточных по своей эффективности невоенных методов принуждения Российской Федерации к миру и освобождению всех без исключения наших территорий.

Для этого необходимо добиться от стран-гарантов, как минимум, трех вещей.

Первая – доведения в короткий срок экономических санкций в отношении Российской Федерации до уровня, достаточного для принуждения Путина к миру и освобождению наших территорий. Мы готовы обсуждать с Москвой график, но не условия выхода из Крыма и Донбасса.

Одной из таких мер, способных принудить агрессора к миру, может стать реальная угроза введения международного эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Перспектива утраты более 40% экспорта страны в состоянии быстро отрезвить режим, живущий за счет нефтедолларов.

В то же время мир в состоянии в течение 6 – 8 месяцев компенсировать отсутствие российской нефти за счет увеличения добычи странами OPEC, США и других источников.

Новости Торговцы жизнями

Вторая составляющая наших требований базируется на том, что в результате нашего отказа от ядерного оружия не только страны-гаранты, но и все страны НАТО за четверть столетия сэкономили на оборонных расходах много миллиардов долларов.

Это дает нам право настаивать на существенном усилении военно-технической помощи, которая остро необходима стране для создания эффективной системы противовоздушной обороны, возрождения Военно-Морских Сил и укрепления наших возможностей на современном уровне противостоять наземному вторжению.

Новости Письмо далекому соотечественнику

Третьим направлением реализации Будапештских гарантий должна стать системная помощь Украине со стороны стран-гарантов в исполнении решений судов о взыскании ущерба, нанесенного украинским гражданам российской вооруженной агрессией и оккупацией части территории нашей страны.

Общая сумма ущерба, нанесенного российской агрессией нашим гражданам, без учета пострадавшего бизнеса и потерь государства, приближается к 300 миллиардам евро. Сумма же ущерба, нанесенного самым тяжелым категориям пострадавших, – семьям погибших, раненым, вынужденным переселенцам, гражданам, утратившим личное имущество, бывшим военнопленным и заложникам путинского режима, а их два миллиона человек, – превышает 100 миллиардов евро.

Россия последовательно игнорирует решения любых международных и национальных судов, а с недавнего времени отказалась и от приоритета своих международных обязательств над национальным законодательством. Именно поэтому единственным способом исполнения судебных решений в отношении Российской Федерации является принуждение через арест зарубежных активов государства-агрессора.

С учетом числа пострадавших граждан и сумм нанесенного ущерба, речь может идти не о зарубежных объектах недвижимости, принадлежащих РФ, а о значительно более серьезных вещах – финансовых активах государства-агрессора и его правах в крупных инфраструктурных проектах в Европе и других странах.

Реализация такого подхода требует системных усилий со стороны новой украинской власти и лично президента страны, которому предстоит научиться занимать жесткую позицию в отстаивании национальных интересов Украины и выполнении данных нам гарантий.

Надо не стесняться постоянно напоминать западным партнерам и гарантам о том, что на нашей территории происходит не локальный и, тем более, не внутренний конфликт. Оказавшись на линии цивилизационного разлома, Украина ценой жизни своих солдат, огромных разрушений и страданий миллионов людей защищает демократический мир от агрессивного нашествия. Надо сделать так, чтобы за судебными решениями против Российской Федерации западные политики и их избиратели увидели не Кремль, с которым не хочется ссорится, а лица тысяч украинских вдов, сирот, покалеченных солдат и миллионов вынужденных переселенцев.

Украинский народ ждет такого исполнения Будапештских гарантий и вправе на этом настаивать.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!