Вчера "официальный" спикер оккупационных формирований "ЛНР" А.Марочко поддержал инициированное оккупационными властями "ДНР" обращение к президенту Украины В.Зеленскому о предоставлении ОРДЛО "широкой автономии в составе Украины".

Данное обращение является одним из элементов единого плана Кремля по "впихиванию" ОРДЛО в Украину на правах "автономии с широкими правами". Это тот сценарий, который в Киеве пропихивает верный друг Москвы В.Медведчук. Т.е., сценарий Путина пробивается по всем возможным направлениям.

На данный момент этот план осуществляется Москвой по следующим направлениям:

— на международной арене формируется мнение, что сейчас, после президентских выборов в Украине, сложилась наиболее приемлемая ситуация для разрешения "внутриукраинского конфликта" (в другой интерпретации – "гражданская война");

— "пятая колонна" Кремля в Украине (пророссийские политики, политические силы и эксперты-политологи) призывают к прямому диалогу нового руководства Украины с "ЛДНР" (известный призыв "услышать Донбасс") с целью поиска оптимального решения для разрешения того же "внутриукраинского конфликта" (конечно же, в этих пламенных призывах и месседжах напрочь отсутствует любой намек на российских "ихтамнетов"), подразумевая ту же автономию с широкими правами. При этом, практическая реализация предоставления "ЛДНР" автономии планируется Москвой и пророссийскими силами в Украине после парламентских выборов (в случае формирования явного или латентного пророссийского большинства и проталкивания сценария федерализации Украины);

— паспортизация жителей "ЛДНР" российскими паспортами, а также запланированная на осень перепись населения "ЛДНР";

— формирование общественного мнения на территории ОРДЛО о необходимости получения автономии от Украины с целью дальнейшего самоопределения — обещания возможного "легитимного" вхождения в состав РФ.

Но, следует отметить, что в отношении последнего пункта говорящие головы "ЛДНР" явно лукавят, потому как не отвечают на элементарный вопрос — зачем Кремлю нужен разграбленный и разрушенный самими же россиянами Донбасс?

Да, Москва рассматривает несколько вариантов развития дальнейшей ситуации в контексте "автономии Донбасса", и в краткосрочной перспективе преследуются следующие цели:

— "возвращение" ОРДЛО под условный контроль Украины на правах автономии с широкими правами, которая де-факто как политически, так и экономически, остаётся под контролем Кремля и его спецслужб. Это должно дать сигнал Западу, в первую очередь ЕС, о пересмотре и отмене антироссийских санкций и восстановлении экономического сотрудничества, а также вынесении вопроса аннексированного Крыма за скобки;

— полное перекладывание финансирования "автономии" и восстановления ее разрушенной инфраструктуры на официальный Киев и бюджет Украины. При этом, данными финансовыми ресурсами будут полностью распоряжаться ставленники Москвы;

— запуск "метастаз автономии" по некоторым другим регионам Украины, где сейчас ведется активная подготовительная работа по раздуванию существующих в узких кругах идей сепаратизма, и постепенное расширение российского влияния на другие украинские территории в направлении с востока на запад (приоритеты те же, что и в 2014 году: Юг и Восток);

— окончательное блокирование интеграционного курса на НАТО и ЕС.

Готова ли Украина сегодня противостоять этим сценариям Москвы? Очень хочется верить, что да.

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