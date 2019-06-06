Посадят или не посадят. Договорились или нет. Купили или нет. Старая власть новую. Ответ на этот вопрос мы получим уже в субботу.

Есть три ключевых репутационных округа, где по мажоритарке идут трое известных кандидатов - парашютистов - Кононенко, Грановский и Пашинский. Если команда Зе играет всерьёз и по-честному, без договорняков, тогда по этим округам будут выставлены сильные игроки от Зеленского.

Владимир Зеленский

При его рейтинге, тут никакая СЕТКА не сработает. Если же зеленые - мелкие лавочники, тогда по этим округам будут выставлены кандидаты, которые наверняка проиграют парашютистам. Делаем ставки на благочестие.

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