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Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
ЖурналистВсе статьи автора

Старая власть купила новую?

2.9т

Посадят или не посадят. Договорились или нет. Купили или нет. Старая власть новую. Ответ на этот вопрос мы получим уже в субботу.

Есть три ключевых репутационных округа, где по мажоритарке идут трое известных кандидатов - парашютистов - Кононенко, Грановский и Пашинский. Если команда Зе играет всерьёз и по-честному, без договорняков, тогда по этим округам будут выставлены сильные игроки от Зеленского.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Новости
Кто станет главным силовиком при президенте Зеленском?

При его рейтинге, тут никакая СЕТКА не сработает. Если же зеленые - мелкие лавочники, тогда по этим округам будут выставлены кандидаты, которые наверняка проиграют парашютистам. Делаем ставки на благочестие.

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Автор
Светлана КрюковаСветлана Крюкова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Telegram Светланы Крюковой
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