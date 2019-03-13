|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
ЖурналистВсе статьи автора

Первый художественный роман о подноготной выборов

278

Опоздала на электричку в Чернигов.

Там сегодня Петр Алексеевич с народом встречается.

Хотела у него подписать книгу. "СЕТКА. Хищники против пОрнокопытных". Сама написала.

Символично, что книга поступила в продажу, когда президент поехал в Чернигов. Ведь именно там, на 205 округе, все и началось.

Первые скандальные выборы двух кандидатов, один из которых покупал бабушек по #СЕТКЕ, а другой ломал СЕТКУ раздачей гречки, но так и не одолел зло. В итоге оно ездит по регионам и агитирует. И построило СЕТКУ по всей стране. А теперь собирается купить выборы.

Новости
Борьба за власть, или Второй фронт для Украины

Политики, олигархи, политологи, журналисты сошлись в схватке на маленьком пятачке старого провинциального города, где происходят внеплановые выборы, и куда все угодили как в сети.

Это первый художественный роман о подноготной выборов, о технологии подкупа избирателей, о жажде власти, о богатстве и о бедности, описанной на фоне истории развития личных отношений трех друзей.

Книга рекомендуется для всех, не только для политиков и журналистов. Но и для избирателей. Возможно вы прочтете и мы поймем, как выбраться из этих сетей.

Первый художественный роман о подноготной выборов

Продажа тут - https://svetakruk.com

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Светлана КрюковаСветлана Крюкова
Источник
Источник:Facebook Светланы Крюковой
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения