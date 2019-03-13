Опоздала на электричку в Чернигов.

Там сегодня Петр Алексеевич с народом встречается.

Хотела у него подписать книгу. "СЕТКА. Хищники против пОрнокопытных". Сама написала.

Символично, что книга поступила в продажу, когда президент поехал в Чернигов. Ведь именно там, на 205 округе, все и началось.

Первые скандальные выборы двух кандидатов, один из которых покупал бабушек по #СЕТКЕ, а другой ломал СЕТКУ раздачей гречки, но так и не одолел зло. В итоге оно ездит по регионам и агитирует. И построило СЕТКУ по всей стране. А теперь собирается купить выборы.

Политики, олигархи, политологи, журналисты сошлись в схватке на маленьком пятачке старого провинциального города, где происходят внеплановые выборы, и куда все угодили как в сети.

Это первый художественный роман о подноготной выборов, о технологии подкупа избирателей, о жажде власти, о богатстве и о бедности, описанной на фоне истории развития личных отношений трех друзей.

Книга рекомендуется для всех, не только для политиков и журналистов. Но и для избирателей. Возможно вы прочтете и мы поймем, как выбраться из этих сетей.

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