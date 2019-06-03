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Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
ЖурналистВсе статьи автора

От Зеленского мы не услышим ни одной умной мысли

4.1т

Пора прекратить задавать Зеленскому вопросы - где стратегия, куда движемся, и покажите дорожную карту хотя бы на год. Ее не будет. Мы не услышим ни одной умной мысли. Ни одной пошаговой концепции. Ни одного раз-два-три, со сроками и ответственными за исполнение.

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И не потому, что в команде президента нет стратега-мыслителя с должным авторитетом, который сумеет объяснить, что король это не шаурма и фото в каске с передовой. И даже не потому, что на Банковой коммуникационный хаос, когда один реформатор рассказывает о либертарианстве, а второй пытается объяснить президенту что это значит и почему не взлетит. А третий - монополизирут контакт лишь бы не грузили гаранта всякой чушью.

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Текущая проблема - выборы. Задача Зеленского набрать 50+ голосов, а это возможно лишь в том случае, если он по сути ничего не скажет. Поэтому реформы станут не более, чем элементом избирательной кампании. Интервью, конференции, и промо-акции. Как армия, мова и Томос у Порошенко.

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Автор
Светлана КрюковаСветлана Крюкова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Светланы Крюковой
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Ваня
Иванов Ваня
как грица не в бровь а в глаз
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