Пора прекратить задавать Зеленскому вопросы - где стратегия, куда движемся, и покажите дорожную карту хотя бы на год. Ее не будет. Мы не услышим ни одной умной мысли. Ни одной пошаговой концепции. Ни одного раз-два-три, со сроками и ответственными за исполнение.

Новости Опитувальник для президента Зеленського

И не потому, что в команде президента нет стратега-мыслителя с должным авторитетом, который сумеет объяснить, что король это не шаурма и фото в каске с передовой. И даже не потому, что на Банковой коммуникационный хаос, когда один реформатор рассказывает о либертарианстве, а второй пытается объяснить президенту что это значит и почему не взлетит. А третий - монополизирут контакт лишь бы не грузили гаранта всякой чушью.

Текущая проблема - выборы. Задача Зеленского набрать 50+ голосов, а это возможно лишь в том случае, если он по сути ничего не скажет. Поэтому реформы станут не более, чем элементом избирательной кампании. Интервью, конференции, и промо-акции. Как армия, мова и Томос у Порошенко.

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