Сказать, что новый опус оскароносного Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" - никакой фильм, это еще ничего не сказать. Это и не фильм вовсе, а растянутый почти на полтора часа предвыборный ролик Виктора Медведчука.

До такой примитивной агитки Стоун еще никогда не опускался, но известно: с Путиным дружить, подол задрать. При этом агитация за Медведчука и его партию "За жизнь" идет какая-то бестолковая, и смотреть "В борьбе за Украину" - занятие малоприятное, поскольку ни уму, ни сердцу этот скучный фильм ничего не дает. То сообщается, что при власти "оранжевых" объем ВВП Украины упал в 6 раз. То вдруг мы узнаем, что за все годы независимости Украины он сократился только на треть. Чему верить? Хоть бы уж насчет цифр договорились бы как-то с кумом Путина.

Кстати сказать, при правлении "оранжевых", т. е. в президентство Виктора Ющенко, экономика Украины стабильно росла вплоть до 2008 года, а затем, с наступлением мирового экономического кризиса, скатилась в рецессию, в чем, однако, вину "оранжевых" усмотреть сложно. Ну, а тезис Стоуна, Медведчука и Путина о том, что "небесную сотню" на Майдане расстреливали грузинские снайперы, чтобы спровоцировать свержение Януковича, рассчитан совсем уж на дураков. Каким это образом, интересно, украинская оппозиция смогла заранее разместить десятки вооруженных снайперов в охраняемом центре Киева? Без президентской охраны такое никак не сделаешь.

Главный же посыл фильма – сторонники демократии и западных ценностей в Украине способны только все разрушать, роман с Западом принес Украине одни только несчастья, а ее подлинное счастье – с Россией, федерализацией и Виктором Медведчуком (у которого к тому же еще и жена такая симпатичная).

При этом в биографию Медведчука Стоун предпочитает не углубляться, отметив только, что Виктор Владимирович, будучи адвокатом, никогда не состоял в КПСС, а сейчас является успешным бизнесменом.

Так Медведчуку по должности нельзя было состоять в партии! В конце 70-х – начале 80-х он защищал украинских диссидентов, но делал все, чтобы процесс шел по сценарию, заданному КГБ, отчего и получил прозвище "адвокат КГБ". В частности, Виктор Владимирович защищал известных украинских поэтов и правозащитников Юрия Литвина и Василия Стуса (оба умерли в заключении), и у обоих от его работы остались самые мрачные впечатления.

Юрий Литвин, в частности, утверждал: "Пассивность моего адвоката Медведчука в защите обусловлена не его профессиональным профанством, а теми указаниями, которые он получил сверху, и подчинённостью: он не смеет раскрывать механизм осуществлённой против меня провокации". А в опубликованных записях бывшего майора Управления Государственной охраны Николая Мельниченко тогдашний председатель СБУ Леонид Деркач в разговоре с президентом Леонидом Кучмой прямо утверждал, что Виктор Медведчук длительное время был агентом КГБ и имел агентурную кличку "Соколовский".

Вряд ли глава СБУ это выдумал. А тогдашний глава МВД Украины Юрий Кравченко говорил Кучме, что Медведчук – "человек, который не имеет абсолютно никаких преград" и "абсолютно безжалостный". Ну, а бизнес-успехи Виктора Владимировича непосредственно связаны с его близостью к президенту Леониду Кучмы, чью администрацию он возглавлял, будучи причастен к множеству фальсификаций на выборах. Но жанр "разгребателя грязи" - не для Оливера Стоуна. Его задача – сказать о своем клиенте, как о покойнике, только хорошее. И финал фильма частично объясняет, почему режиссер взялся за это весьма неблагодарное, хотя, наверное, доходное дело. Стоун рисует нам апокалиптическую картину, как на Украину с двух сторон входят войска России и НАТО, и начинается мировая термоядерная война. Вот для того, "чтобы не было войны", Стоун хотел бы, чтобы Украина навсегда осталась в сфере российского влияния.

Помимо Медведчука, в фильме есть еще один главный герой – Владимир Путин. Специально для "В борьбе за Украину" он дал Стоуну большое интервью, только часть которого вошла в фильм. В этом интервью президент России, что характерно, старался приуменьшить близость к нему Медведчуку, подчеркивая, что "у нас во многом разные позиции, разные точки зрения". Вот, дескать, Медведчук полагает, что русские и украинцы – это два народа, а я вот убежден, что они – один народ. Это все говорится для того, чтобы простодушные зрители поверили, что Виктор Владимирович – самостоятельный политик. Стоун же кокетливо заявил: "Я всегда был бунтовщиком и по-прежнему им являюсь". В чем и как проявляется бунт в его фильме про Медведчука, вероятно, ведомо лишь самому Оливеру.

Путин считает неизбежным, чтобы "Украина и Россия вновь сошлись вместе". А Стоун услужливо предлагает Медведчука в качестве "связного лица" между двумя странами. Ну, а под конец разговора американец затронул тему отравления Скрипалей и опять подыграл Путину: "Говорили, что он (Сергей Скрипаль. – Б. С.) вернётся в Россию, что у него была какая-то информация".

Путин: "Да, мне говорили, что он хочет написать бумагу, попроситься вернуться". (Ну, прямо как Борис Березовский перед своим убийством, замаскированным под самоубийство! Владимир Владимирович явно повторяется!) Тут Стоун делает очередную подачу: "Кто же его отравил? Говорят, что это могли сделать британские спецслужбы, потому что не хотели, чтобы он вернулся в Россию". Но Путин отвечает совсем не в духе российской пропаганды: "Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю… Если бы хотели отравить, отравили бы". Неужели Владимир Владимирович решил покаяться, снять грех с души и признаться, что сам приказал отравить Скрипалей посредством "Новичка"? Нет, ничуть не бывало. Дальше последовали довольно забавные путинские рассуждения: "Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был". Совсем здорово получается. Раз британская разведка не травила, и Россия разумеется, тоже не травила, выходит, что Скрипаль, как и его дочь, по примеру гоголевской унтер-офицерской вдовы, сами себя отравили, только чтобы скандал устроить и Путину насолить. Но Стоуна такое простое объяснение не устраивает: "Я думаю, всё гораздо сложнее. Вы знаете, я верю в теорию заговора". "Я не верю", - гордо отвечает Путин. Очевидно, версия с унтер-офицерской вдовой ему милее, так как снимает вину с британских властей и вроде бы открывает путь к нормализации российско-британских отношений. Вот только Борис Джонсон вряд ли в путинскую версию поверит.

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