В украинской экономике существуют целые отрасли, главным смыслом существования которых является обслуживание коррупционных аппетитов контролирующих органов и силовиков. Помимо азартных игр и добычи янтаря, среди лидеров по теневому обороту находится заготовка металлолома. Около 80% ломозаготовки в нашей стране работает в тени. Объемы этой тени впечатляют – более 16 миллиардов гривен в год. Многие годы негласная круговая порука связывает оборотней в погонах и налоговиков, высоких чинов в администрациях и органах местного самоуправления, – целая армия присосавшихся коррупционеров взымает дань с этого рынка.

Новости Цена бразильской улыбки

Украинское законодательство будто специально выписано так, чтобы легально осуществлять заготовку металлолома было невозможно.

Реалии таковы. Явившись в пункт заготовки вторсырья, проверяющий сразу поинтересуется, почему там нет дорогостоящего промышленного оборудования для переработки лома. Ответ о том, что сбор и переработка лома – два разных бизнеса, которые, как правило, географически находятся в разных местах, проверяющего не удовлетворит. И формально он будет прав – таковы требования закона. Каждый пункт, имеющий оборот 100 – 200 тыс. грн в месяц, по закону должен иметь парк оборудования, которое стоит несколько миллионов долларов. Естественно, он не может себе его купить, и оно ему не нужно.

Затем ревизор-коррупционер проверит наличие "акта обследования" – документа, подтверждающего соблюдение условий лицензии. Но ведь лицензии отменены еще в 2014 году. И акты обследования должны были быть отменены вместе с отменой лицензирования. Но они остались, и приносят теневой доход проверяющим.

Потом контролер начнет осматривать на пункте приемки сам металлолом, на глаз прикидывая, какой является бытовым, а какой промышленным. Всем понятно, что старый чайник – бытовой лом, а сгнивший вагон – промышленный. Но как классифицировать кусок арматуры? Или ржавую трубу? В советские годы существовал специальный список, какие предметы считать бытовым ломом, а какие – промышленным. Очевидно, что сейчас такого списка нет и не может быть. Поэтому разделение на бытовой и промышленный лом – огромная коррупционная дыра, которую используют для еще одного вида поборов с предпринимателей.

Если же произошло чудо, и пункт приема вторсырья имеет в наличии и большой цех переработки с оборудованием на пару миллионов долларов, и акт обследования в порядке, и весь лом исключительно бытовой – сплошь чайники, тазики и кружки, наступает момент для безотказного приема коррупционеров. Оказывается, в Уголовном кодексе для заготовщиков лома предусмотрен тюремный срок за то, что их предприятие не внесено в специальный государственный реестр. А самого реестра при этом просто не существует.

Проверяющие посерьезнее приходят уже не к пунктам приема лома, а к металлургическим заводам, которые являются потребителями металлолома. Им предъявляют претензии в фиктивности сделок по покупке металлолома. Все прекрасно знают, что к металлургам лом приходит уже со всеми необходимыми документами, что металлургические заводы покупают лом, да и другое сырье, легально. И все знают, что источник проблемы лежит в самом начале цепочки поставок металлолома – на этапе заготовки. Но бороться с реальной проблемой эти проверяющие не спешат, т.к. без их молчаливого согласия описанные выше схемы просто не работали бы. И заводы годами судятся, доказывая, что сталь они выплавили сталь не из воздуха, а из купленного лома.

Чтобы решить проблему, я инициировал законопроект №2426, который уже получил сокращенное название "Про обеление рынка металлолома". Этим законопроектом ликвидируются пресловутые акты обследования, сбор и переработка лома становятся двумя разными видами предпринимательской деятельности, убирается разделение на бытовой и промышленный лом, а также уходит в небытие норма об уголовной ответственности за отсутствие в несуществующем реестре. Также наконец будут разрешены легальные расчеты наличными с ломосдатчиками, как это действует при приеме всех других видов вторсырья.

Законопроект уже поддержан всеми участниками рынка – и металлургами, и заготовителями лома. За его принятие выступает Министерство экономразвития. Шансы быть принятым в ближайшее время у него высоки – в соавторы вошли 22 народных депутата. Решает ли это проблему окончательно? К сожалению, нет.

В Раде одновременно находятся несколько законопроектов об отходах, которыми металлолом провозглашается не вторсырьем, а именно отходом. А это значит прекрасную для коррупционеров новость: специальное разрешение нужно будет получать едва ли не на каждый грузовик с ломом. Четких критериев, как отличить лом-вторсырье и лом-отходы, нет, что является второй прекрасной новостью для привыкших к взятками ревизоров.

Впереди немало работы по детенезации огромного рынка ломозаготовки. Если есть шанс это сделать, нужно им воспользоваться.

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