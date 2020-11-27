16 лет назад Рада не признала победу Януковича: как это было

Ровно 16 лет назад, 27 ноября 2004 года, Верховная Рада Украины признала выборы президента несостоявшимися и выразила недоверие Центризбиркому, объявившему о победе Виктора Януковича с 49,46% голосов и поражении Виктора Ющенко с 46,61%.

Так, результаты национального экзитпола, проведенного в день второго тура выборов, 21 ноября 2004 года, говорили об обратном – победе Ющенко с перевесом в 11%. Это стало одной из причин Оранжевой революции: 27 ноября на протесты в Киеве вышли около 1,5 миллиона человек. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как развивались события тех дней.

Второй тур выборов президента, в котором участвовали два лидера президентской гонки, лидер украинской оппозиции Виктор Ющенко и тогдашний премьер-министр Виктор Янукович, прошел 21 ноября 2004 года.

По данным Национального экзитпола, который проводился методом анонимного анкетирования, Ющенко набрал 54% голосов, Янукович – 43%.

Утро первого дня Оранжевой революции Wikipedia

Между тем, 24 ноября Центральная избирательная комиссия объявила свои результаты: у Ющенко – 46,61%, у Януковича – 49,46%. В голосовании, по данным ЦИК, участвовали 30 миллионов 511 тысяч 289 избирателей.

В понедельник, 22 ноября, в Киеве на Майдане Незалежности началась Оранжевая революция – национальная акция протеста против массовых фальсификаций на президентских выборах. Кроме того, результаты выборов в Украине не признали США, Канада, Евросоюз, ОБСЕ, НАТО и другие страны и организации.

В результате переголосования 26 декабря 2004 года победу на выборах президента одержал Виктор Ющенко

27 ноября 2004 года Верховная Рада Украины признала результаты выборов президента не соответствующими волеизъявлению граждан и выразила недоверие ЦИК. 3 декабря Верховный Суд Украины признал результаты второго тура недействительными в связи с множеством нарушений в пользу Януковича и назначил переголосование второго тура на 26 декабря 2004 года.

А 11 декабря клиника "Рудольфинерхаус" в Австрии, куда был госпитализирован Ющенко, официально заявила, что оппозиционер был отравлен диоксинами. В тот же день Генеральная прокуратура Украины отменила свое постановление о закрытии уголовного дела по отравлению Ющенко.

Первый день Оранжевой революции Wikipedia

В результате переголосования 26 декабря 2004 года победу на выборах президента одержал Виктор Ющенко. ЦИК, состав которой был изменен, 20 января 2005 года объявила следующие результаты: Ющенко – 51,99 % голосов, Янукович – 44,20 %. В голосовании участвовали 29 миллионов 68 тысяч 971 избиратель.

Однако уровень значимости выборов снизило то, что после назначения переголосования были приняты изменения в Конституцию, которые ограничили полномочия президента.

В воскресенье, 23 января 2005 года, в 12:00 началось торжественное заседание Верховной Рады, во время которого состоялась инаугурация президента Виктора Ющенко. В 13:30 он выступил с торжественной речью на Майдане Незалежности, где тогда собралось не менее полумиллиона украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что распад России неизбежен, но решающий в этом процессе фактор предугадать сложно.