В феврале-марте 2004 года прошла успешная предвыборная кампания известного мастера разговорного жанра российской эстрады, юмориста, актера и телеведущего Михаила Евдокимова, ставшего в результате этих выборов губернатором Алтайского края РФ.

Известность пришла к нему за 20 лет до того — благодаря монологу "После бани" ("сам не красный, а морда красная", "иду, никого не трогаю", "он на том конце села никого не трогает, а я — на этом" и т.д.).

Возглавлял ООО "Театр Евдокимова", снимался в фильмах, где играл, например, хозяина платного туалета, капитана милиции или ходока к Президенту России, вёл множество авторских передач на ТВ, пробовал себя в качестве пародиста, иногда пел.

Пойдя неожиданно для всех на выборы, баллотировался под лозунгом "Шутки в сторону!", используя образ человека из народа, а против своего конкурента — его однофамильца; тот зато писал на своих плакатах "Защити Алтай от отходов!", намекая на смену профессии соперником.

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Победив на выборах и возглавив Алтай, Михаил Сергеевич успел за 16 месяцев из самых лучших побуждений фактически раздать так и не возвращенные бюджетные кредиты, создать масштабную систему межрегиональной с/х спекуляции, попутно оставив край без хлеба, выгнать, а потом с извинениями вернуть на гораздо худших для бюджета условиях базового поставщика угля, непродуманным повышением зарплаты спровоцировать массовое сокращение промышленного производства и увольнения, поссориться с народом, краевым Советом, всеми партиями, а также собственными заместителями и главами комитетов/управлений своей администрации, после чего погиб в автокатастрофе, когда губернаторский Мерседес заехал на встречную при скорости около 150 км/час и вылетел в результате столкновения в глубокий кювет.

Его именем назван буксир-толкач, а его песня звучит перед каждой игрой местной хоккейной команды.

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