|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

15 лет назад: избрание комика

1.7т

В феврале-марте 2004 года прошла успешная предвыборная кампания известного мастера разговорного жанра российской эстрады, юмориста, актера и телеведущего Михаила Евдокимова, ставшего в результате этих выборов губернатором Алтайского края РФ.

Известность пришла к нему за 20 лет до того — благодаря монологу "После бани" ("сам не красный, а морда красная", "иду, никого не трогаю", "он на том конце села никого не трогает, а я — на этом" и т.д.).

Новости
Рейтинг растет, пока кандидат молчит

Возглавлял ООО "Театр Евдокимова", снимался в фильмах, где играл, например, хозяина платного туалета, капитана милиции или ходока к Президенту России, вёл множество авторских передач на ТВ, пробовал себя в качестве пародиста, иногда пел.

Пойдя неожиданно для всех на выборы, баллотировался под лозунгом "Шутки в сторону!", используя образ человека из народа, а против своего конкурента — его однофамильца; тот зато писал на своих плакатах "Защити Алтай от отходов!", намекая на смену профессии соперником.

Новости
Українські вибори і план Путіна

Победив на выборах и возглавив Алтай, Михаил Сергеевич успел за 16 месяцев из самых лучших побуждений фактически раздать так и не возвращенные бюджетные кредиты, создать масштабную систему межрегиональной с/х спекуляции, попутно оставив край без хлеба, выгнать, а потом с извинениями вернуть на гораздо худших для бюджета условиях базового поставщика угля, непродуманным повышением зарплаты спровоцировать массовое сокращение промышленного производства и увольнения, поссориться с народом, краевым Советом, всеми партиями, а также собственными заместителями и главами комитетов/управлений своей администрации, после чего погиб в автокатастрофе, когда губернаторский Мерседес заехал на встречную при скорости около 150 км/час и вылетел в результате столкновения в глубокий кювет.

Его именем назван буксир-толкач, а его песня звучит перед каждой игрой местной хоккейной команды.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр КиршАлександр Кирш
Место
Россия

Наши блоги