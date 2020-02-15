14-летние смогут менять пол: "слуга народа" предложила скандальную инициативу

Депутат президентской фракции "Слуга народа" Лада Булах внесла в Верховную Раду законопроект, который позволит украинцам с 14 лет менять пол без разрешения родителей.

Такое положение содержится в проекте закона №2684 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения". В нем кроме того отмечается, что подростки также смогут отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и иных зависимостей или болезней.

Законопроект дает право ребенку отказываться от лечения, потому что единственным, кто принимает решения по лечению, становится сам подросток.

Лада Балух

Изменение в закон заключается во внесении понятия "ребенок подросткового возраста (подросток)" и направлений социального становления подростков, а также возможность определять особенности прав подростков в сфере здравоохранения, в Гражданский кодекс Украины – во внесении изменений в ст. 285 путем предоставления права подросткам в доступе к информации о состоянии своего здоровья с 14 лет, а также дополнением ст. 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья.

Как отмечается на официальном сайте парламента, научно-экспертное управление ВРУ рекомендует отправить законопроект на доработку.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуга народа" приняла законопроект Даниила Гетманцева, который в разы снижает штрафы для работодателей, а некоторые санкции и вовсе отменяет. В будущем это может привести к тому, что количество неоформленных работников возрастет.

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