Главная Новости
15 февраля • обновлено в 23:08
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

14-летние смогут менять пол: "слуга народа" предложила скандальную инициативу

Читать материал на украинском

Депутат президентской фракции "Слуга народа" Лада Булах внесла в Верховную Раду законопроект, который позволит украинцам с 14 лет менять пол без разрешения родителей.

Такое положение содержится в проекте закона №2684 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения". В нем кроме того отмечается, что подростки также смогут отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и иных зависимостей или болезней.

Законопроект дает право ребенку отказываться от лечения, потому что единственным, кто принимает решения по лечению, становится сам подросток.

Лада Балух

Лада Балух

Изменение в закон заключается во внесении понятия "ребенок подросткового возраста (подросток)" и направлений социального становления подростков, а также возможность определять особенности прав подростков в сфере здравоохранения, в Гражданский кодекс Украины – во внесении изменений в ст. 285 путем предоставления права подросткам в доступе к информации о состоянии своего здоровья с 14 лет, а также дополнением ст. 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья.

Как отмечается на официальном сайте парламента, научно-экспертное управление ВРУ рекомендует отправить законопроект на доработку.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуга народа" приняла законопроект Даниила Гетманцева, который в разы снижает штрафы для работодателей, а некоторые санкции и вовсе отменяет. В будущем это может привести к тому, что количество неоформленных работников возрастет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
34
8
Смешно
2
Интересно
6
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это ж надо настолько рваться в гейропу. По трупам готовы идти. Самое святое - детей - готовы продать. Писдец.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А как по мне то теперь родителям ещё и лучше начнет быковать малолетний дурень сразу ему сказать или делаешь как мы хотим или в суд и поедешь в дет дом жить шикарно за счёт государства)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Я так зрозуміла, що ця Лада Балух вже поміняла собі пол! А якщо серйозно, то ЗЕлена пліснява виконує ж*дівське завдання по знищенню українців, щоб прибрати до своїх рук Україну.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги