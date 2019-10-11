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11 октября • обновлено в 17:18
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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14 часов с Зеленским: как это было?

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От звонка до звонка на пресс-марафоне Володимир Зеленський. Он длился более 14 часов и закончился уже в первые минуты пятницы, 11 октября. Коротко расскажу о впечатлениях.

Что хорошего? Формат. Слышал много критики от коллег, но мне понравилось. Необычно, интересно, неформально, открыто.

Зеленский вырос как политик, не побоялся и принял этот челендж. Который сам себе и создал. Вопросов много, задают почти все, кто хотел.

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Майдан, Донбасс, Коломойский, Трамп, коррупция, кумовство, личное. Вопросы смогли поставить больше 300 сотен журналистов. OBOZREVATEL был из числа первых и задал вопрос про отношение президента к массовым акциям и возможности ввести миротворцев на границу с Россией.

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После 14-часового марафона все были уставшими

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Что не понравилось? Ответы. Много было воды, конкретики местами не хватало. Хоть и было видно, президент был человечным.

Ещё одна важная штука. Как мне кажется, после кипиша вокруг формулы Штайнмаера, в Офисе президента решили выпустить пар (ибо не доработали). И сделать это до того, как будет встреча с Путиным.

Пресс-конференция президента затмила сегодня всё. Целый день СМИ обсуждали каждый момент этой встречи. Все забыли и о "формуле Штайнмаера" и о проблемах с отводом войск на границе с временно оккупированными территориями.

И да, важно, чтобы такие встречи проходили хотя бы пару раз в год. Имею в виду масштабное общение со СМИ.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Пресс-марафон Владимира Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
мне по крайней мере было интересно- живые эмоции, необычный формат-форма, о содержании и компетентности другой разговор
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
мутанты, расскажите о ежегодной жвачке мавзолее-кладбище у пуйлушки в общением с верноподдаными- сидит мумия и по-царски решает вопросы водопровода в тюменской деревушке, купается в славословии сколенавстающих-слопатыжрущих
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
От чего автор в щенячьем восторге?
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