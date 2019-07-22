"1300 грн в час!" В Запорожье "Слуга народа" протянула в Раду свадебного фотографа

В Запорожье на округе №77 на выборах в Верховную Раду предварительно побеждает представитель партии "Слуга народа" Сергей Штепа.

Как сообщает Центральная избирательная комиссия, после подсчета 49,31% протоколов лидирует Штепа с 42,77% голосов. При этом почетный президент ПАО "Мотор Сич", народный депутат (группа "Воля народа") Вячеслав Богуслаев (самовыдвиженец) набрал 33,86%.

Украинская журналистка Соня Кошкина в своем телеграмм-канале отметила, что 27-летний Штепа в Запорожье работал свадебным фотографом.

"Люди, кто за него голосовал, вы точно понимаете, что это значит? Мальчик берет 1300 гривен за час работы. Давай, мальчик, заходи под купол, тебя там быстренько жизни взрослые дяди научат. Господи, какой стыд. На самом деле у всего этого п**деца есть вполне конкретные авторы. И именно им нести ответственность. Им, а не этим мальчикам. Они прекрасно понимали что делают, как формировали списки, кого выставляли по округам. Вперед и с песней", – написала она.

Сергей Штепа Facebook

Сергей Штепа Facebook

Сергей Штепа Facebook

Сергей Штепа Facebook

Сергей Штепа Facebook

Кошкина отметила, что она не поддерживает "старые элиты", однако "должен же быть хот какой-то здравый смысл, тотальный нигилизм это 1917 год".

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК опубликовала свежие результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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