12 зарплат за часы: нардеп "блеснул" в Раде элитным аксессуаром

Внефракционный народный депутат Украины Василий Петевка пришел в Верховную Раду Украины в часах, стоимость которых равна примерно 12 зарплатам парламентария (в среднем она составляет 30 тыс. гривен).

Как сообщает "Апостроф", на руке политика были замечены элитные Rolex Daytona 116520 за более чем $15 тысяч (порядка 370 тыс. грн по текущему курсу).

Напомним, что Петевка был нардепом VII созыва парламента. В период с 2003 по 2007 годы занимал должность мэра города Мукачево на Закарпатье. Он приходится двоюродным братом Виктору, Ивану и Павлу Балогам – народным депутатам Украины прошлого созыва.

Василий Петевка в элитных часах "Апостроф"

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде. Стоимость элитной услуги составляла $12 тысяч.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!