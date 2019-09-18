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18 сентября • обновлено в 16:15
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12 зарплат за часы: нардеп "блеснул" в Раде элитным аксессуаром

2.1т Читать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Украины Василий Петевка пришел в Верховную Раду Украины в часах, стоимость которых равна примерно 12 зарплатам парламентария (в среднем она составляет 30 тыс. гривен).

Как сообщает "Апостроф", на руке политика были замечены элитные Rolex Daytona 116520 за более чем $15 тысяч (порядка 370 тыс. грн по текущему курсу).

Напомним, что Петевка был нардепом VII созыва парламента. В период с 2003 по 2007 годы занимал должность мэра города Мукачево на Закарпатье. Он приходится двоюродным братом Виктору, Ивану и Павлу Балогам – народным депутатам Украины прошлого созыва.

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От 600 000 грн: депутаты новой Рады пришли на работу с элитными аксессуарами. Фотофакт
Василий Петевка в элитных часах

Василий Петевка в элитных часах

"Апостроф"

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде. Стоимость элитной услуги составляла $12 тысяч.

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Верховная Рада Украины
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