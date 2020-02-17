"12 мирных шагов для Украины": общество отреагировало на скандальный план по Донбассу

Украинская интеллигенция отреагировала на скандальное заявление, прозвучавшее на Мюнхенской конференции по безопасности, о так называемых 12 шагах "мирного урегулирования" для Украины, которое якобы совместно подготовили несколько аналитических центров из Европы в сотрудничестве с Российским советом международных дел.

Группа общественных деятелей и политиков в частности выступила с открытым письмом, подчеркивая, что в плане ставится цель восстановления сотрудничества Запада с РФ без деоккупации Крыма и выполнения требований Украины относительно Донбасса. Соответствующее обращение опубликовало Движение сопротивления капитуляции на странице в Facebook.

"Красноречивым свидетельством того, что обнародование такого заявления на почтительной международной конференции было ошибочным решением, стало то, что организаторы были вынуждены удалять этот текст с официального сайта Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время это событие не может остаться без внимания международного сообщества. Хотим выразить благодарность тем, кто молниеносно отреагировал на появление этих "12 шагов" и обоснованно раскритиковали их, как такие, которые искажают реальность и вводят в заблуждение международное сообщество", – говорится в заявлении.

Украинская интеллигенция отреагировала на скандальный Мюнхенский план по Донбассу

По их словам, обсуждать выписанные в документе положения нет никакого смысла, поскольку он "воспроизводит кремлевский подход" к оценке событий в Украине и вокруг нее.

"Россия не признает вооруженной агрессии против Украины и оккупации части ее территории, зато кремлевская пропаганда распространяет миф о гражданской войне в нашей стране. Авторы "12 шагов" также открыто предложили воплотить в жизнь давние прихоти Москвы, направленные на "просмотр национальной идентичности" Украины с вмешательством в этот процесс соседних государств..." – отмечается в заявлении.

Авторы письма еще раз напомнили тот неопровержимый факт, что начиная с 20 февраля 2014 года Россия ведет агрессивную войну против Украины, оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Кроме этого, добавили они, РФ начала и продолжает скрытую войну против НАТО и ЕС, "стремясь распространить хаос и дестабилизировать мировой безопасный порядок, с целью навязать ослабленным демократическим государствам собственную политическую волю".

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"Считаем, что и само заявление о "12 шагах" является очередным примером такого разрушительного влияния Кремля на Западе, когда устанавливая непубличное сотрудничество с западными политиками, медиа и аналитическими центрами, злоупотребляя свободой слова, Москва насаждает выгодный для себя порядок дня", – добавили в заявлении.

Также авторы письма подчеркнули, что для того, чтобы заставить агрессора быстрее восстановить международный правопорядок, мировое сообщество должно усиливать санкции, а не стремиться возобновить сотрудничество с государством, которое дерзко и грубо нарушает международное право. "Только такой подход к решению этой проблемы обеспечит справедливый и устойчивый мир", – резюмируется в письме.

Отметим, что среди подписантов есть чрезвычайный и полномочный посол Украины, доктор юридических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Владимир Василенко, вице-президент Конгресса национальных общин Украины, диссидент и политзаключенный времен советского режима Иосиф Зисельс, политик и дипломат Владимир Огрызко, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный, первый председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, а также другие известные политики, дипломаты, ученые, культурные и общественные деятели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

В МИД Украины сразу заявили, что он не отражает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал "вбросом" так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", предложенный на Мюнхенской конференции по безопасности.

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