В ''Слуге народа'' выберут "12 апостолов": что это значит

В партии "Слуга народа" планируют назначить "десятников", которые будут следить и общаться с другими нардепами-коллегами из фракции.

Об этом OBOZREVATEL рассказал кандидат в народные депутаты Давид Арахамия, которого сватают в главы фракции "Слуги народа" в украинском парламенте. По его словам, в партии введут должности 12 неофициальных лидеров, которые будут координировать деятельность нардепов. Их в шутку называют "12 апостолами".

На данном этапе уже работают сразу несколько профессиональных психологов, которые и определяют среди "слуг народа" потенциальных лидеров в коллективе. В частности процедура "оценки" происходит и в рамках обучения в Трускавце.

Депутаты от "Слуги народа"

Далее, по словам Арахамии, кандидатов поделят на 12 групп по 20 человек. К каждой приставят лидеров, которые и будут общаться с коллеги. Именно таким механизмом в партии хотят решить проблемы с коммуникациями во фракции с более 250 народными депутатами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во фракции "Слуга народа" уже назвали кандидатов на должности спикера и вице-спикера.

Сейчас же народные избранники от партии президента Владимира Зеленского проходят интенсивный курс обучения в Трускавце от Киевской школы экономики. Они изучают политику, госуправление, экономику и другие дисциплины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!