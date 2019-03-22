У налоговиков есть такой варварский обычай: когда в очередном разъяснении они вдруг резко переиначивают законодательство и заявляют, что так всегда и было, то есть фактически устанавливают новую дикую норму задним числом, в ответ на вопрос, почему такое новаторское толкование дали только сейчас, попутно штрафуя за его невыполнение в прошлые годы, когда о нём ничего не знали, они отвечают: А вы раньше и не спрашивали!

Ну, к налоговой подлости все давно уже привыкли: на ней держится весь госбюджет страны. Но что так же поведёт себя Генпрокуратура, да ещё и в отношении Посла США в Украине, оказалось сюрпризом.

Спору нет, требование американского Посла не трогать целый ряд персон, немного странно. Но ещё более странно, КОГДА это было обнародовано: почти 3 года спустя!

То ли всё держали до выборов Президента, как пенсии или очередные разоблачения, то ли Посол достала ещё и указаниями по главе САП, но выждали с таким "компроматом" достаточно долго для приличной страны.

И ответ на вопрос, почему не сразу, заданный Пресс-службе Генпрокуратуры, был совершенно аналогичен налоговому — что, мол, а раньше и не спрашивали.

Американцы же ответили мгновенно: ложь/фальсификация/ выдумка — в зависимости от того, кто этот ответ Госдепа США переводил,— и подтвердили только то, что не дали Прокуратуре денег.

Вот уже и порчу отношений с США перенесли под наши выборы. В жертву принесено всё. Как потом переступать?

ТРАМ-Пам-пам, у нас выборы — Америка, трепещи???

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