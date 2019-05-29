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Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Молодая будущая Рада: скучно не будет

1.7т

Согласно предварительным неофициальным опросам, которые активно проводятся по всей стране (не могу ни сказать, ни — тем более — доказать, кем именно), никому не известный кандидат-пустышка без биографии и с левым фото, как правило, вообще не существующий, но идущий от Слуги народа, имеет стартовые 20%, если не больше, уже только благодаря партийной принадлежности, даже ещё ничего не успев сделать или хотя бы пообещать.

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Даже если, обманывая заказчика, который наверняка делает эти опросы не для публикации, а для себя, опрашивающие подходят в основном к молодёжи, чем явно завышают этот процент поддержки, и на самом деле она — особенно при разъехавшихся летом студентах — будет составлять "всего лишь" 10%, этот всё равно достаточно большой для старта показатель по мере ещё и хоть какой-то работы кандидата вполне в состоянии дойти до тех же 20%, но уже реальных — и так обеспечить победу на значительной части округов.

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При этом, если верить тому, что командой Зе декларируется, среди новых депутатов большинство будет составлять успешная молодёжь, что очень, видимо, неплохо, хотя лично у меня тут возникает очевидный конфликт интересов, но я пытаюсь не о себе, а о стране.

Здравствуй, племя младое, незнакомое? Скоро Украина познакомится. Скучно не будет.

Ну а что же до себя самого, то сильные (см. мою экономическую программу в предыдущем материале) должны, безусловно, побеждать и в новой ситуации. Должен же кто-то грамотно за талантливой молодёжью присматривать)))

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