|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

#10yearchallenge: Гройсман опубликовал фото деятилетней давности

316Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в популярном флешмобе #10yearchallenge.

Политик опубликовал фото в Facebook за 2008 и 2018 годы. На первом снимке ему 30 лет и он уже два года мэр его родной Виннице.

"На тот момент мы открыли первый в Украине прозрачный офис-центр предоставления административных услуг на первом этаже здания мэрии. Заработал кардиоцентр, оснащенный за средства городского бюджета", - написал премьер-министр.

Гройсман отметил, что они активно меняли транспортное хозяйство города – по Виннице начали ездить новые автобусы и швейцарские трамваи. Восстанавливали городские дороги, заменили освещение на 140 улицах. Приступили к выполнению программы по энергомодернизации городской коммунальной инфраструктуры.

#10yearchallenge: Гройсман опубликовал фото деятилетней давности

Facebook Владимир Гройсмана

Новости
Превысят ожидания: Гройсман озвучил средние зарплаты в 2019 году

"Прошло 10 лет, и большинство из этих задач мы реализуем на уровне страны. Имеем программу развития центров предоставления админуслуг, строим 39 кардиоцентров, начинаем работу Фонда энергоэффективности как инструмента энергомодернизации страны. Ремонтируем и строим дороги. Вводим новые стандарты в образовании, продолжаем реформу медицины и готовим автоматический перерасчет пенсий для всех категорий украинских пенсионеров", - отметил политик.

По словам Гройсмана, главный принцип его работы за эти годы не изменился - это принцип ответственности перед людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гройсман рассказал детали о новых санкциях против России. Они не затронут россиян, работающих в Украине и не имеют связей с Кремлем.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги