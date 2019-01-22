10yearchallenge: Гройсман опубликовал фото деятилетней давности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в популярном флешмобе #10yearchallenge.

Политик опубликовал фото в Facebook за 2008 и 2018 годы. На первом снимке ему 30 лет и он уже два года мэр его родной Виннице.

"На тот момент мы открыли первый в Украине прозрачный офис-центр предоставления административных услуг на первом этаже здания мэрии. Заработал кардиоцентр, оснащенный за средства городского бюджета", - написал премьер-министр.

Гройсман отметил, что они активно меняли транспортное хозяйство города – по Виннице начали ездить новые автобусы и швейцарские трамваи. Восстанавливали городские дороги, заменили освещение на 140 улицах. Приступили к выполнению программы по энергомодернизации городской коммунальной инфраструктуры.

Facebook Владимир Гройсмана

"Прошло 10 лет, и большинство из этих задач мы реализуем на уровне страны. Имеем программу развития центров предоставления админуслуг, строим 39 кардиоцентров, начинаем работу Фонда энергоэффективности как инструмента энергомодернизации страны. Ремонтируем и строим дороги. Вводим новые стандарты в образовании, продолжаем реформу медицины и готовим автоматический перерасчет пенсий для всех категорий украинских пенсионеров", - отметил политик.

По словам Гройсмана, главный принцип его работы за эти годы не изменился - это принцип ответственности перед людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гройсман рассказал детали о новых санкциях против России. Они не затронут россиян, работающих в Украине и не имеют связей с Кремлем.

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