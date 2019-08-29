"100 тысяч хватит": в "Слуге народа" назвали приемлемую зарплату нардепа

В президентской партии "Слуга народа" заявили, что зарплата народного депутата должна соответствовать отметке в 100 тысяч гривень.

Своей позицией на первом заседании Верховной Рады поделился с журналистами новоизбранный нардеп, №48 в списке политсилы Александр Качура.

"Я считаю, что зарплата должна соответствовать уровню принятия решений в парламенте - на миллиарды гривень и долларов. Должна соответствовать уровню зарплаты в коммерческой сфере. Должна быть высокой. Но мы должны сделать так, чтобы и у граждан повысились доходы. Тогда у нас будет моральное право повышать себе зарплату", – сказал он.

Александр Качура от "Слуги народа" назвал приемлемую зарплату нардепа Скриншот из видео

Качура заявил, что по мнению международных экспертов, 100 тысяч грн достаточно, чтобы обезопасить нардепа от рисков. "Этого хватит для достойной жизни и накоплений", – пояснил он.

При этом нардеп, заверил, что в Раду шел не за заработком и его сбережения от юридического бизнеса покроют еще 5-10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Слуга народа", новоизбранный спикер парламента Дмитрий Разумков призвал повысить зарплату народным депутатам.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!