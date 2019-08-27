100 дней "Слуги народа": как Зеленский изменил Украину

“Если я когда-либо в жизни нарушу закон, то уйду сам”. Именно эти слова произнес еще кандидат Владимир Зеленский за несколько дней до второго тура президентских выборов. Тогда это звучало фантастически — в Украине появится президент, готовый признавать свои ошибки.

Правда, заявление не помешало ему за три месяца работы нарушить законы Украины около 30 раз. И, к сожалению, тенденция пока сохраняется.

Чем именно пренебрег президент, а что уже успел сделать для украинцев — разбирался OBOZREVATEL.

Что важно знать о 100 днях Зеленского?

Что он обещал украинцам, смог ли выполнить хоть часть из того, что говорил;

Сколько раз уже нарушил закон;

О кадровом голоде и готовности "сделать всех вместе";

Об осознании всех сложностей международной политики и коварства Владимира Путина.

О позитивных изменениях и внедрении "Государства в смартфоне";

Президент — слуга народа

В интернете еще с момента инаугурации Владимира Зеленского появился неофициальный счетчик его нарушений. За три месяца работы насчитали около 3-х десятков проколов.

Счетчик нарушений президента Скриншот

Речь идет и о досрочном роспуске Верховной Рады в день инаугурации (ст. 90 Конституции Украины), и о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента в обход закона о люстрации, пренебрежении закона о государственном языке, а именно общении во время официальных поездок по регионам не на украинском, а русском языке. И многое другое.

То есть, если бы слова о готовности подать в отставку действительно были правдой — в Украине уже были бы объявлены досрочные президентские выборы, раз так тридцать.

Первые решения

Говоря о первых 100 днях работы Владимира Зеленского (напомним — это уже сегодня, 27 августа), важно вспомнить его самые главные предвыборные обещания.

"Мой первый законопроект "О народовластии". В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии.

В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий", — милозвучно гласит официальная программа еще кандидата в президенты Зеленского.

При этом о законопроекте про власть народа речи и не шло. Первый указ президента — о роспуске парламента, а первый поданный проект закона касался публичных закупок для старта досрочных парламентских выборов. В конце мая такие решения мотивировались желанием перезагрузить Раду, не готовую поддерживать идеи нового главы государства.

С одной стороны — ход мыслей правильный. Парламент полностью дискредитировал себя и пошел в контратаку. Доверие к нему было минимальным. С другой — пользуясь антипарламентскими настроениями, президент решил по-своему растолковать закон и пойти на поводу политических амбиций.

Далее по тексту среди обещаний Владимира Зеленского — снятие неприкосновенности с нардепов, президента и судей, отдельный закон про импичмент и про отзыв членов парламента. Пока этого никто так и не увидел. Ни механизма импичмента, ни полноценного закона про снятие неприкосновенности. Все ждут начала работы новой Рады.

Новости Появилась реакция Зеленского на идею возвращения России в G8

При этом многие члены партии "Слуга народа" уже в открытую говорят, что готовы голосовать лишь за частичную отмену особого статуса. Это все подается под соусом защиты от политических репрессий.

Еще одна "фишка" Зеленского — полная прозрачность власти. Мол, все назначения в регионах должны происходить с учетом общественного мнения, открыто и доверительно. Стоит вспомнить одну из его крылатых фраз, что во власть придут новые люди, с новой ментальностью. Но где же они?

Критиковать партию "Слуга народа" пока действительно рано, ее час еще не пришел и она — не вся власть. Но в команде не так много профессионалов, готовых брать ответственность в свои руки. Хотя есть и спецы, это стоит подчеркнуть.

Заметно это было в том числе и на всем известном тренинге в Трускавце. Хочется верить, что они смогут быть эффективными и покажут правильный тон работы. А группы влияния внутри не спровоцируют масштабный политический кризис.

Будущие нардепы от партии "Слуга народа"

LIFT заклинило

Отдельное внимание стоит уделить и так называемым открытым конкурсам. Если на кресло главы Львовской ОГА еще попытались сделать что-то похожее на народный праймериз, то за Житомирскую и Черкасскую области никто и не спрашивал. А в Одесскую и вовсе продвинули "своего человека", который и не участвовал в отборе.

При всей правильности проекта LIFT, одним лишь подбором кадров в интернете не обойдешься. Сам проект был создан для того, чтобы стать реальной площадкой подбора кадров, открытого и честного.

Но за 100 дней мы так и не увидели кандидатов на позиции Генпрокурора, премьер-министра, членов Кабмина, глав государственных агентств и областных администраций.

Что с реформами?

Не стоит забывать и критику реформ со стороны Владимира Зеленского. На этом строилась вся его избирательная кампания.

"Петр Алексеевич, вы хотели увидеть наши принципы. Это: равенство всех перед законом, закон об импичменте президента... Если нет медицины, если нет доступных лекарств — какая это нафиг реформа? Если нет дорог…" — такими словами Зеленский закончил дебаты с Порошенко.

И он был прав, проблем много. Денег не хватает, дороги даже после ремонта оставляют желать лучшего. Но какой выход предложил Владимир Зеленский? Пока никакой.

До начала работы парламента осталась неделя, а украинцы не знают, останется ли на своей должности Ульяна Супрун, продолжится ли реформа и кто будет двигать медицину дальше?

Владимир Зеленский

Кто займет место Владимира Омеляна или того же Игоря Насалика? Кто станет премьер-министром и возьмет бразды правления Кабмином? Будут ли далее повышать тарифы, или это еще одна очередная шутка президента?

Какой есть позитив?

Но нет, не все так плохо в президентстве Владимира Зеленского. Стоит признать, что за первые 100 дней глава государства запомнился и позитивными, нужными изменениями.

Во-первых, в Украине активно продвигается цифровизация. Ее форвард — советник президента Михаил Федоров. За несколько месяцев сделано достаточно много: система "E-малятко" — теперь с регистрацией новорожденных все проще в разы; "E-government" — создана платформа для цифровизации всех госсуслуг. Это большой шаг к упрощению жизни как бизнесу, так и рядовым украинцам. Детально о нововведениях Федоров рассказал в интервью OBOZREVATEL;

Во-вторых, благодаря политике и самому тренду "Зе" в будущую Раду не попали старые политики . Речь идет о Виталие Хомутыннике, Сергее Пашинском, Иване Виннике, Игоре Смешко, Надежде Савченко и многих других. Парламент обновился на 80%;

В-третьих, в парламенте готовятся революционные инициативы. О конкретике говорить рано, но уже через неделю "Слуга народа" и президент могут выполнить главные обещания: снять всю ту же депутатскую неприкосновенность, утвердить закон про импичмент президента и референдумы, изменить избирательную систему, принять пакеты законов по цифровизации, рынку земли, медицине, децентрализации и так далее.

Так с кем мы дружим?

Внешняя политика в украинских реалиях не менее важна, чем внутренняя.

В своей предвыборной кампании Зеленский неоднократно говорил, что страна идет в Европу. Вот, к примеру, одна из ярких его цитат во время дебатов с Порошенко:

"Украина выбрала путь в Европу, и заплатила за это большую цену — жизнями на Майдане. Не вы, и не я — не пророк и не Моисей, не нам решать, куда вести страну. Она сама идет своим путем. А вы как верховный главнокомандующий должны ее защищать".

По правде говоря, курс в Европу Украина действительно продолжает. И это радует. Не обошлось, конечно, и без заигрывания с Россией. Заявления главы ОП Андрея Богдана или мягкие поиски компромисса президента с Кремлем — тому яркое подтверждение.

Встреча Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель

Ориентир ли для нас ЕС и НАТО? Какой формат отношений с США? Возможно, ответ на этот вопрос получим в сентябре, после встречи Зеленского с Дональдом Трампом.

Но пока мы видим лишь борьбу Республиканской и Демократической партий в украинской политике. И такого влияния американского истеблишмента как последние месяцы в стране давно не было.

Много вопросов остается и к России. Где красные линии в отношениях с Кремлем? На какие уступки готов идти Зеленский в вопросах войны на Донбассе, обмена военнопленных, возвращения Крыма. Никто не говорит о зраде, но за 100 дней президентства реально было два шага в контексте войны с Россией:

Отвод войск в Станице Луганской;

Два телефонных разговора Зеленского и Путина.

При этом украинские солдаты продолжают гибнуть на Донбассе. Только 6 августа было убито четверо человек. Адекватного ответа со стороны Украины так и не было.

На первый взгляд простая проблема с войной на Донбассе не решается "просто прекращением стрельбы". Все не так легко, как говорил пару месяцев назад Зеленский. Стрелять никто не перестанет, пока Кремлю не дадут то, что он хочет. К слову, на этом же погорел в свое время и Петр Порошенко, пообещав закончить войну за несколько дней.

Проблема в том, что президенту России не нужен мир и он не переживает за смерти солдат на фронте. Ему нужна подконтрольная Украина, хотя бы частично, через особый статус Донбасса. Да и про Крым он говорить уже не хочет.

Неопытность или неопределенность?

Критиковать Владимира Зеленского можно и нужно, но по делу. Проблема президента в том, что его 73% рейтинга — это желание украинцев увидеть новые лица во власти. Новые взгляды, движения и решения.

Профессиональных людей, а не пережиток коррупционного прошлого.

Украинцы дали президенту карт-бланш. Хочешь место на Банковой? Вот, мы голосуем. Хочешь большинство в парламенте? Мы готовы дать большинство.

Сейчас же дело за тобой — все рычаги власти у тебя в руках. А что мы видим?

С одной стороны, главный "слуга народа" пытается обуздать вертикаль власти. Ругает чиновников, предлагает нардепам оплатить обустройство дорог. Есть позитивные изменения в сфере е-технологий, идет планомерный отказ от тотальной милитаризации и запугивания, искренне заметно желание президента выйти из сложной ситуации на Донбассе.

С другой — Зеленский продолжает заигрывать с избирателями. Не секрет, что экшн заходит лучше, чем кропотливая и качественная работа.

Итог 100 дней работы президента можно охарактеризовать одним словом — "неопределенность". Смесь ярких и позитивных ожиданий, с кадровыми проблемами и победой системы.

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