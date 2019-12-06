Проститутки, мальчики и полезные законы: чем запомнилась Рада Зе за 100 дней работы

Какие у вас ассоциации со “Слугой народа”? Скандалы, зашквары, турборежим или революционные изменения…

Партия власти, как и Верховная Рада в целом, работают ровно 100 дней. Запомнились они миллионам украинцев по-разному. Кто-то говорит о резонансных скандалах с нардепом-насильником Романом Иванисовым, а кто-то вспоминает важные законы о рынке земли или отмены убыточной монополии “Укрспирта”.

Поэтому OBOZREVATEL решил изучить и подытожить первые 100 дней работы "слуг народа", показав чем запомнились народные депутаты 9-го созыва миллионам избирателей.

Начнем о хорошем, закончим о плохом

Верховная Рада действительно работала в турборежиме. За это время было принято много законопроектов. "Мы не гнались за количеством законопроектов. Так, за три месяца работы мы приняли большее количество, чем предыдущий созыв (86 против 65). И у нас больше постановлений — 218 против 143", — говорится в сообщении “Слуга народа” в Facebook.

Вот немного статистики:

Статистика работы

Из позитивного:

Ужесточение ответственности за подделку лекарств. За такое преступление будут давать от 5 до 8 лет, за повторное нарушение от 8 до 10 лет. Проще говоря — наживаться на фальсификате будет намного опаснее.

Добровольцы АТО получат возможность стать участниками боевых действий. Новый закон существенно упростит им эту задачу и дает право на это звание и тем, кто воевал за Украину с первого дня агрессии РФ.

Отмена депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Перед законом будут все равны, ранее этот шаг не смог сделать ни один парламент.

В Украине полностью ликвидирована коррупционная часть механизма оценки стоимости недвижимости — так называемая схема Яценко. С 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки объектов недвижимости. Собственники имущества могут оценить стоимость объекта с помощью Единой базы и, только если не согласятся с результатами проведенной автоматически оценки, будут обращаться к оценщику.

Финальная стадия децентрализации в Украине. Следующие местные выборы пройдут уже за новым устройством, общины получат больше средств на местах.

Все предприниматели (кроме 1-й группы ФЛП) должны выдавать электронные или бумажные чеки, для чего нужны так называемые регистраторы расчетно-кассовых операций (РРО).

Закон о трансплантации. Он принят пока лишь в 1-м чтении, но если нардепы доведут дело до логичного завершения — спасены будут тысячи украинцев, которым нужна пересадка органов.

Спорные решения:

Рынок земли. Он принят лишь в первом чтении, каким будет финальный документ пока неизвестно.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси. Несмотря на активное противодействие, Рада все же дала возможность покупать электроэнергию из Москвы.

OBOZREVATEL решил спросить у главы фракции "СН" Давида Арахамии, что хорошего его политсила сделала для украинцев за эти 100 дней. Что приняли такого, изменяющего жизнь страны к лучшему.

“С точки зрения национальной безопасности — то это закон об оборонных закупках. Это реально всю индустрию сильно обрадовал, дает возможность развиваться. Исторические — это легализация добычи янтаря, целая республика была незаконная, сейчас же правила Кабмин разработает.

Демонополизация "Укрспирта" — чисто бандитская индустрия, сейчас убыточная, но на самом деле прибыльная сфера. Касательно простых людей, вот я многодетный отец — это закон о перевозке детей в автокреслах или бустерах. Важная вещь, ведь много детей гибнут в авариях.

Еще одна простая вещь — закон про полный доступ к пляжам, летом можно спокойно отдыхать, никто не имеет право перекрывать доступ”, — подчеркнул Арахамия.

Негде клейма ставить

Скандалы, интриги и расследования — информационная топ-тема нынешнего парламента. За 3 месяца работы попали в скандалы десятки народных депутатов.

Как говорится, выбирайте, что вам интересно:

“Зеленая кнопочка” Елена Криворучкина. Нардеп от "СН" запомнилась смской любимому, где сразу после голосования по снятию неприкосновенности пообещала заняться любовью: “Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады”.

А вот Илья Кива (ОПЗЖ) занимался в Раде рукоблудием после звонка модели из Одессы. Видео этого “чесания” видели пожалуй все. Но Кива на этом не остановился, фотографы неоднократно снимали Киву то за странными разговорами самим с собою, то за криками и неадекватным поведением.

Нардеп от "СН" Анатолий Остапенко и вовсе вел интимную (или шуточную) переписку с мужчиной (Алексеем). Просто почитайте: “Алексей: Сейчас в Киеве. Нардеп: Привет. На завтра. Алексей: В костюме с бабочкой?. Нардеп: Нет, в трусах. Алексей: Трах*ть себя не дам. Нардеп: Смешно”.

Порвал зал народный депутат Богдан Яременко. Его застукали в Раде за вызовом проститутки. "Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", — ответила девушка. Эпопея вокруг Яременко длилась еще неделю, он начал угрожать журналистам, а затем снова попался на секс-перепискам с десятком женщин.

От смешного перейдем к печальному. Украинцев взбудоражил нардеп от "СН" Роман Иванисов. В середине 90-х, как оказалось, он сидел в тюрьме за групповое изнасилование. Благодаря влиятельному отцу и решению Леонида Кучмы, его вовремя отмазали. При этом сам “слуга” это тщательно скрывал и в открытую обманывал тысячи украинцев.

“Решалово” Юрия Корявченкова (Юзика). Оказалось, что вместе с коллегами-нардепами он встретился с руководством днепропетровской полиции. Записи разговора опубликовали СМИ. Якобы нардепы требовали у силовиков ежемесячную мзду в размере 600 тысяч долларов, а также контроль за игорным бизнесом.

Судимость нашлась и у “слуги” Андрея Богданца. Еще в 2014 году он избил мужчину, за это он и получил срок. После преступления Богданец поехал служить в АТО. Одно время нардеп был уклонистом от уплаты алиментом, хотя во время выборов перечислил себе в избирательный фонд 300 тысяч гривен.

Оскандалилась и нардеп Ирина Борзова. До августа 2019 года она зарабатывала деньги на бизнесе в Крыму. Ее отец, известный продюсер КВК и спонсор “Лиги Смеха” вполне легально зарабатывает на оккупированных территориях по сей день.

Не стоит забывать и полиграфный скандал Давида Арахамии и Александра Дубинского. Тогда глава фракции "СН" обвинил коллег-нардепов в коррупции. Якобы они получали деньги за нужные голосования.

К слову, тема с зарплатами в конвертах для "Слуг" актуальна последние месяцы. Исключенные из партии Антон Поляков и Анна Скороход неоднократно заявляли, что нардепы Зеленского получают 5,10,15 тысяч долларов ежемесячно.

Тероризировал "слуг" и пранкер Джокер. Он выводил на чистую воду нардепов и узнавал детали внутренней жизни фракции.

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Что же ждем дальше?

Как признаются нардепы, впереди сразу несколько важных решений. Как рассказал Давид Арахамия, в ближайшее время монобольшинство займется двумя важными задачами:

окончательное принятие закона о рынке земли;

легализация игорного бизнеса.

Также сюда можно добавить законопроект об особом статусе Донбасса. Народные избранники решили продлить его и на 2020 год, а после встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря.

В целом работа Рады за первые 100 дней и монобольшинства в частности, вызывает смешанные чувства. С одной стороны было принято много важных решений. Были приняты законы, которые блокировались предыдущими парламентами годами. С другой — всего за 3 месяца парламент погряз в секс-скандалах, коррупционных схемах и конфликтах.

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