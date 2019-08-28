100 дней президентства Зеленского: опубликованы самые значимые фото

Сто дней президентства Владимира Зеленского запечатлели в фотопроекте "Господин президент: начало".

Снимки шестого главы государства делала фотограф Зоя Шу, которая следила за ним на протяжении избирательной кампании и в первые месяцы пребывания на посту.

"Моя серия "Господин президент: начало" включает как известные, так и ранее не опубликованные фото. Вы можете любить его или совсем нет, но это – часть нашей новейшей истории и именно в этом контексте мне интересна эта личность. А фото – тонкий срез истории", – сказано в описании проекта.

Она отметила, что ее работа, как фотожурналиста заключается в документировании фактов с нейтральным холодным равнодушием.

"В лаборатории даже шутила что-то смешное про кровопотерю, но никогда не представлялась, потому что когда я снимаю, то стараюсь снизить свой "эффект присутствия". Иногда мне бывает любопытно, идентифицировал ли он меня на каком-то из событий как одного и того же фотографа. Думаю, нет и это неважно, потому что это никак не влияет на качество моей работы. Лучше всего – быть совсем незаметным", – отметила фотограф.

Владимир Зеленский Фото: Зоя Шу

Владимир Зеленский Фото: Зоя Шу

Владимир Зеленский Фото: Зоя Шу

Владимир Зеленский Фото: Зоя Шу

Владимир Зеленский Фото: Зоя Шу

Владимир Зеленский Фото: Зоя Шу

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью о своих 100 днях на должности актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Также представитель президента в ВР Руслан Стефанчук сообщил, что за первые 100 дней президентства Зеленского у его команды не было возможности влиять на законодательную и исполнительную власть.

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