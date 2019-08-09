100 дней президентства: у Зеленского анонсировали большую пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский после 100 дней президентства даст большую пресс-конференцию.

Об этом в интервью "Лиге" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, отмечая, что пресс-конференция точно состоится в этом году.

"Другой вопрос – в каком формате это будет. В любом случае там будут журналисты", – подчеркнул он.

Добавим, что ровно 100 дней президентства Зеленского будет 27 августа.

Подчеркнем, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады Украины 9-го созыва состоится 29 августа 2019 года.

Владимир Зеленский

Ранее представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявлял, что первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва состоится 3 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК не успел официально огласить результаты внеочередных выборов в Верховную Раду до 5 августа, как того требует законодательство. В указанную дату он признал избранными семь народных депутатов Украины из последних восьми.

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