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10 стран – членов ООН потребовали от России вывести войска из Молдовы

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10 стран-членов ООН поддержали резолюцию Молдовы о полном выводе российских войск с территории Приднестровья.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский рассказал на брифинге в Кишиневе, что 22 июня Генеральная Ассамблея ООН обсудит документ, передает "Укринформ".

"Секретариат ООН зарегистрировал проект резолюции под названием "Вывод ограниченной группы российских войск с территории республики Молдова". Уже 10 стран – членов ООН подписались под резолюцией как соавторы, и мы ожидаем, что остальные члены ООН поддержат нашу инициативу", – подчеркнул он.

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По словам Ульяновского, вывод российских войск из Приднестровья может стать важным шагом по урегулированию конфликта. Он напомнил, что там дислоцируется около 1400 военных РФ.

Кроме того, документ не касается российских миротворцев в зоне безопасности на Днестре, где расположены около 400 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля премьер-министр страны Павел Филип заявил, что РФ остается единственной страной, которая нарушает конституционный нейтралитет Молдовы из-за пребывание российских войск на территории Приднестровья.

Позже он отметил, что страна собирается начать переговоры с украинскими властями о выводе войск России.

В свою очередь, 11 июня, министр обороны Украины Степан Полторак заверил, что Молдове помогут в восстановлении территориальной целостности.

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Тема
Российская военная угроза
Место
Молдова
Объект
ООН
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