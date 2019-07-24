"10 лет засеивал гречкой!" Свадебный фотограф из "Слуги народа" дал первое интервью

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", свадебный фотограф из Запорожья Сергей Штепа намерен работать в Вверховной Раде в комитете транспорта или культуры.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому", отметив, что его образование позволит заниматься законопроектами (Штепа окончил Запорожский Национальный университет по специальности издательское дело и редактирование – Ред.).

"Мои законопроекты были связаны с растаможкой автомобилей, а также с ответственностью органов власти за техническое состояние дорог. Это очень близкий для меня тема, я сам водитель. Каждый день много езжу и вижу те проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди", – рассказал он, ответив, какие проекты законов подавал при подаче заявки в "Слугу народа".

Также он отрицал, что как фотограф зарабатывал 1300 гривен в час, что намного меньше зарплаты нардепа.

"Мы идем в парламент не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы действительно сделать что-то для страны, хотя может это и звучит как-то пафосно… Кроме того, люди думают, что фотограф пришел, за час все снял и получил свои деньги. Но то, что фотограф снимает час, он обрабатывает еще пять. То есть и зарплата, которую нам приписывают она не реальна, она значительно меньше", – пояснил он.

При этом он не отрицал, что я продолжит фотографировать даже после того, как станет депутатом, но уже как хобби.

Сергей Штепа Facebook

Штепа отметил, что ему удалось одолеть на округе многолетнего нардепа, директора "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева благодаря "запросу общества на обновление власти".

"Я абсолютно новая персона, никогда не был в политике. У меня чистая репутация, я не имел никакой связи с коррупционными схемами и старой системой власти. Наверное, именно поэтому люди меня поддержали", – считает он.

При этом Штепа отрицает, что только бренд "Слуги народа" позволил пройти ему в Раду.

"Конечно, бренд добавил немного узнаваемости. Думаю, 50% – это я и 50% – это бренд. Без бренда, конечно, я бы не выиграл. Но и тот факт, что если поставить любого под этим брендом и этот человек выигрывает, это тоже неправда. Важно сочетание профессионального человека и бренда", – сообщил он.

Сергей Штепа Facebook

Также Штепа подчеркнул, что как народный депутат не будет заниматься проблемами избирателей на местном уровне, такими как починка труб или ремонт дорог.

"Я не говорил им (избирателям – Ред), что я буду заниматься проблемами внутренних коммуникаций дома. Я не говорил, что я засыплю эту яму разрытую или что-то подобное. Наоборот, я всем избирателям рассказывал, что некоторые проблемы не входят в компетенцию народного депутата", – рассказывал он.

Еще новоиспеченный нардеп поддерживает решение Рады отменить выборы по мажоритарным округам.

"Потому что нельзя делать так, чтобы политик 10 лет засеивал гречкой, и постоянно выигрывал у тех людей, которые действительно что-то хотят сделать, но просто не имеют больших денег", – пояснил он.

Сергей Штепа Facebook

По его мнению, Рада нового созыва должна принять закон об отмене депутатской неприкосновенности. Штепа добавил, что фракция "Слуги народа" уже соберется в августе, но точной даты пока не знает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье на округе №77 на выборах в Верховную Раду победил представитель партии "Слуга народа" Сергей Штепа.

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