70 років тому Генасамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини.

Після цього були прийняті численні документи та протоколи, які всі були спрямовані на захист прав людини незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови чи релігії. Створення єдиної міжнародної системи захисту прав людини було одним із завдань Організації Об’єднаних Націй.

Хоча формально Декларація не є обов’язковою до виконання державами, але саме цей документ визнається універсальним і ефективним механізмом та інструментом захисту прав людини у глобальному масштабі. Нічого кращого люди ще придумали.

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Головна цінність, на мою думку, у тому, що Декларація закріпила усі ті наріжні і фундаментальні цінності, які людство вистраждало протягом всієї своєї історії.

Людське життя та свобода як вища цінність, право на особисту недоторканість, заборона рабства, катувань або жорстокого поводження, право кожного на правосуб’єктність, рівність усіх перед законом, презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону.

Сьогодні ми сприймаємо це як норму. Але не завжди ці норми виконуються повною мірою.

Наша судова система потребує реформування, тому що, на жаль, в Україні досі презумпція невинуватості, наприклад, часто залишається тільки на папері.

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Переконаний, що протягом наступних кількох років до влади в Україні прийдуть молоді професіонали, які працюватимуть для того, щоб наша країна повною мірою стала територією права та закону. Де кожен громадянин знатиме, що закон і справедливість – наріжні принципи в державі, а права і свободи кожного надійно захищені.