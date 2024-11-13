Снова напомню: в советское время был обычай — особенно уже в восьмидесятые — в день национального праздника какой-либо исламской страны предоставлять пять минут на центральном телевидении послу такой страны в ссср. Он что-то говорил, и параллельно шёл перевод, подготовленный заранее, ибо выступления всегда транслировались в записи. Но первые несколько фраз почему-то не переводились: вместо перевода диктор объявлял, что господин посол обращается к телезрителям с традиционным мусульманским приветствием. Послы это знали, но всё равно произносили каноничный текст — даже не надеясь на перевод.

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Именно так наши уважаемые партнёры, как и наши собственные официальные лица, сначала рассказывали, что единственным условием мира в Украине является возврат к границам 1991-го года, чтобы только потом перейти к сути дела. Не знаю — возможно, сурдопереводчики показывали в это время что-то связанное с Аллахом.

При этом даже тогда обсуждали что-то более реальное, а традиционное начало про 1991-й год было словно какой-то данью вежливости и политесу.

Ну а сейчас эту условную мантру уже и почти не вспоминают, чтобы не мешать восприятию дальнейшего (основного) текста, — так что будем считать, что это просто имеется в виду, как в те же советские времена, скажем, программа кпсс.

Точно так же пришло, к сожалению, время всё меньше вспоминать и мантру другую — "ничего об Украине без Украины" — то есть пусть и она имеется в виду как нечто безусловное, но не нужно постоянно злоупотреблять вниманием международных собеседников, ибо оно, настоящее внимание, нам ещё очень и очень нужно.

Если же этот тезис постоянно повторять, то лишнее его упоминание реально препятствует переговорам любой страны с кем-либо в нашу пользу. Потому что если мы уж согласились с тем, что переговоры с мордором сначала ведёт посредник, отдельно от этого общающийся и с нами, а уже потом из таких отдельных частей формируется дипломатический результат, то нужно откровенно признать: упомянутый тезис делает первый этап — о нас без нас — фактически невозможным.

Это — во-первых. Во-вторых же, не стоит переоценивать субъектность Украины. Мы, если смотреть правде в глаза, реально не настолько самостоятельны, чтобы себе это позволить, ибо перманентно нуждаемся в разнообразной — трам-пам-пам!!! — помощи: военной, гуманитарной, финансовой и так далее, упорное же "ничего о нас без нас" (то есть просто дай и сиди себе молча) излишне раздражает потенциальных спонсоров и эту необходимую помощь порой очень тормозит без какой-либо пользы для Украины.

И на кого же тогда объективно работает привычная мантра, мешая как диверсификации наших дипломатических возможностей, так и получению безвозвратной (да хоть бы даже и в кредит!) помощи? Разве не на врага?