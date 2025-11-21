Зеленский проводит разговор с Макроном, Стармером и Мерцом: говорят о мирном плане

Президент Владимир Зеленский проводит переговоры с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно так называемого "мирного плана" для завершения войны. Разговор идет в режиме многосторонней связи и касается ключевых положений документа, который обсуждают международные партнеры.

Видео дня

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на источник во власти. К диалогу присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Лидеры проводят согласование позиций перед дальнейшими консультациями по условиям прекращения войны и возможных рамок "мирного плана", который продвигает команда президента США Дональда Трампа.

В центре разговора – гарантии безопасности для Украины, параметры будущих переговоров с РФ и роль союзников в реализации предложенной инициативы.

Консультации продолжаются, однако детали обсуждения пока не раскрываются.

Как в Европе реагируют на "мирный план" Трампа

В Евросоюзе начали подробно комментировать проект "мирного плана", который Соединенные Штаты предложили Украине для возможного прекращения войны. Несмотря на готовность к обсуждению инициативы, европейские лидеры отмечают: реального плана пока нет, а любые решения не могут приниматься без Киева.

Позиция Германии

В Берлине подчеркивают, что документ, о котором сейчас говорят на международном уровне, еще нельзя назвать завершенным "мирным планом". Об этом заявил представитель МИД Германии Иоганн Вадефуль, подчеркнув, что речь идет скорее о списке тем, которые требуют дискуссии между Киевом и Москвой.

"Позиция Германии – это европейская позиция, и это означает, что мы укрепляем ретроспективу Украины. Мы хотим убедиться, что Украина сможет обсуждать эти вопросы с сильной переговорной позиции, и именно Украина должна будет решать, на какие компромиссы она пойдет, так же как Россия, в свою очередь, должна принимать такие решения. Мы здесь не судьи, а защитники Украины, потому что Украина защищает свою свободу и свободу Европы", – сказал он.

Позиция ЕС

Европейская дипломатия также относится к инициативе сдержанно. Верховный представитель ЕС Кая Каллас напомнила, что уже четвертый год Россия ведет полномасштабную агрессию против Украины – и ни одного сигнала о реальном стремлении к миру со стороны Кремля нет.

Каллас отметила, что если бы Москва хотела прекращения войны, она бы уже согласилась на предложенное безусловное перемирие, о котором говорят с марта этого года. Вместо этого обстрелы продолжаются.

"Мы поддерживаем любой план, который приведет к справедливому и длительному миру. Что касается мирного плана, мы понимаем, что президенту Зеленскому был представлен он, мы всегда говорили, что для того, чтобы любой мирный план сработал, он должен быть с Украиной и европейцами", – отметила она.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров опроверг слухи о якобы "одобрении" мирного плана США. Он отметил, что Украина взвешенно прорабатывает все предложения. Наша власть придерживается собственных принципов относительно суверенитета, безопасности граждан и справедливого мира.