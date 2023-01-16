Зеленский провел заседание Ставки: не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары

В понедельник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем были обсуждены, прежде всего, новые вероятные ракетные удары по Украине.

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Кроме того, участники проанализировали события на передовой и отдельно ситуацию на Донетчине и юге страны. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. По его словам, участники заседания заслушали доклады о возможных действиях агрессора в ближайшее время.

"Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия", – сообщил президент.

Лидер страны добавил, что члены Ставки во время заседания также проанализировали состояние обеспечения сил обороны Украины боеприпасами и их распределение по группировкам, а также рассмотрели вопросы совершенствования системы подготовки командиров тактического звена.

Как отметили в Офисе президента, в заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками и командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в.и. о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним: предварительное заседание Ставки, на котором были обсуждены три ключевых момента в войне против РФ, Зеленский провел 5 января. В первую очередь была проанализирована ситуация на фронте, просчитаны возможные дальнейшие шаги противника, а также обсуждена необходимость контроля обеспечения армии боеприпасами и техникой, в том числе разведывательными и ударными беспилотниками.

В Воздушных силах ВСУ озвучили мнение, что решение Кремля о назначении начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в "спецоперации" не внесет существенных изменений в ракетные атаки по территории Украины. Приказы об обстреле гражданской инфраструктуры принимаются отнюдь не одним человеком. Причем в планах оккупантов по-прежнему вынашивается идея об обстреле именно гражданской критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре. Он пожалел, что украинцы не могут ненавидеть оккупантов еще больше, чем они это уже делают все месяцы полномасштабной войны;

– войска РФ использовали для удара по Киеву 14 января ракеты в новый зенитно-ракетный комплекс С-400. При работе по наземным целям они имеют дальность около 230 км.

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