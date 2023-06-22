Именно так, и здесь уже разговорами об украинской коррупции не отсвистеться. Ибо дело только в том, что НАТО ведёт себя, очень мягко говоря, нерешительно, к тому же иррационально.

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На подрыв Каховской ГЭС адекватной реакции не было. Чем фактически провоцируется подрыв Запорожской АЭС — с последствиями гораздо более катастрофическими.

На размещение в Беларуси ядерного оружия (или, как минимум, разговоры о таком размещении) встречной реакции нет тоже. Даже очевидной — аналогичного размещения (или — соответственно — разговоров о нём) в Восточной Европе. Просто жуют сопли, а глава Главной страны мира тем временем рассказывает, что опасается осуществления путиным ядерного удара.

При этом дорожной карты вступления Украины в НАТО — с почасовым расписыванием необходимых для этого действий всех сторон — опять же нет.

Не дают даже F-16. Такие сейчас нужные! Дания готова дать их хоть сейчас, но ждёт компании и американского разрешения, которых пока нет!

Америка с Европой на пару умиротворяют агрессора? Мюнхен, предшествовавший Второй мировой, ничему не научил? Уроки истории забыты?

Увы: в ядерную эпоху Запад снова не на уровне. "Управляемая идиотия" пуйла перебарывает НАТОвскую бздливомудрость. Главный говнюк человечества (на всякий случай укажу, что я о путине) обретает уверенность: ОТВЕТИТЬ НЕ ПОСМЕЮТ.

Парадокс века состоит в том, что в отношении обуздания пуйловых ядерных бредней — больше шансов сегодня на Китай!!!

Великие Рональд и Маргарет переворачиваются.