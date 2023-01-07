Возможности для освобождения нашей территории на востоке и юге: Резников обсудил с главой Пентагона крупнейший пакет военной помощи
Украина продолжает договариваться со США о военной помощи для противостояния стране-агрессору Российской Федерации. Стороны обсудили крупнейший пакет поддержки для нашего государства.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter. Он сообщил, что пообщался с американским коллегой Ллойдом Остином о деталях нового пакета военной помощи США Украине (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и следующей встречи в формате Ramstein с Ллойдом Остином", – написал чиновник.
По его словам, это самый большой пакет помощи США нашей стране. Благодаря ему у Украины появятся новые силы.
"Крупнейший американский пакет помощи дает нам новые возможности для освобождения нашей территории на востоке и юге", – подчеркнул Резников.
Также глава Минобороны поблагодарил президента США Джо Байдена.
Как известно, США выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны. Он оценивается в более $3 миллиардов. В пакет, среди прочего, входят БМП Bradley.
Отметим, M2 Bradley – это основная боевая машина пехоты, которая находится на вооружении механизированных войск армии США. Она предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на фронте, ведения ими боя с машины и огневой поддержки. Такие аппараты применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.
Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках нового пакета военной помощи от США Украина впервые получит зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационной наводкой. Их можно запускать с моря или суши для перехвата вражеских крылатых ракет или самолетов.
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