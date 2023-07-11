'Вопрос в точности формулировок': глава МСЗ Эстонии заявил, что ни одна страна не против приглашения Украины в НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ни одна страна-член НАТО не выступает против приглашения Украины в Альянс. По его словам, нужно только решить вопрос о формулировке и последующих шагах.

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Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил в интервью РБК-Украина. Он напомнил, что в Бухаресте уже 15 лет назад было договорено, что Украина станет членом НАТО.

"В общем, я не могу сказать, что какая-то страна была против (приглашение Украины в НАТО - ред.). Вопрос в уровне точности формулировок и том, какой реальный путь и следующие шаги. Потому что мы уже договорились в Бухаресте 15 лет назад, что Украина станет членом НАТО, но теперь есть война и вопрос, какими будут следующие шаги, нужен ли нам План действий по членству, как это было раньше?" – сказал он.

Министр иностранных дел Эстонии отметил, что в ПДЧ нет необходимости, поскольку Украина уже выполняет его на поле боя.

Он также подчеркнул, что все члены НАТО понимают, что сейчас процесс начинается, и Украина должна неизбежно стать полноправным членом Североатлантического союза.

"Это также означает, что все государства-члены выходят из статьи пять – одна за всех, все за одну – и готовы в будущем отправить своих сыновей в защиту Украины или наоборот, возможно, украинцы придут на помощь эстонцам, когда случится в будущем агрессия России", – сказал он.

Министр подчеркнул, что страны-члены НАТО могут найти выход, потому что обсуждение все еще продолжается.

Стоит отметить, что начавшийся сегодня саммит НАТО в Вильнюсе, 11 июля, уже дает свои первые "плоды". Франция выразила готовность передать украинской армии ракеты дальнего радиуса действия.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вильнюсе стартовал саммит НАТО.

В первый день главного события НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита в Вильнюсе, и пообещал Украине "серьезное сообщение".