Лукашенко заявил о "единстве" с Россией и заверил, что их примеру еще будут учиться

Беларусь и Россия стремятся к "единству двух независимых государств". Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко заявил, что особенно "помогли" в этом плане санкции и он даже рад, что западные страны их ввели.

С соответствующими заявлениями политик выступил на совещании во Владивостоке (РФ), передает пропагандистское "РИА Новости". Лукашенко прибыл в Россию днем ранее, 12 апреля, для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться и как санкции преодолевать, и так далее", – заявил незаконно избранный беларусский президент.

По его словам, после экономических ограничений РБ и РФ "наконец-то начали сотрудничать так, как давно должны были".

Видео дня

Напомним, что Лукашенко приехал к Путину, чтобы осмотреть ход строительства космодрома "Восточный", обсудить сотрудничество с Приамурьем и т.д. Однако главной темой переговоров стала, конечно же, война России против Украины.

На пресс-конференции 12 апреля беларусский политик заявил, что Бучанская резня, устроенная солдатами РФ, – это якобы "спецоперация Британии". Лукашенко даже заверил: мол, его ведомства готовы предоставить "доказательства" всем, кто в этом сомневается.

Опровержение этого фейка, а также других пропагандистских тезисов касательно Украины можно найти по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: