Итак, План оказался достаточно уникальным (как и эта война) и полностью оправдал ожидания, связанные с загадочностью его постепенного рассекречивания.

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Это не тот план, что курят на своих партийных конференциях наши партнёры из Главной страны мира, это план совсем иного плана.

К западным партнёрам — по пунктам:

1) приглашение нас в НАТО — незамедлительно, фактическое вступление — как получится, нам не к спеху (new!);

2) да не будьте ж вы все, бл*, трусами;

3) наоборот — пугайте сами (new!), ибо оно пугливое;

4) пользуйтесь, уважаемые, вместе с нами всем, что у нас есть, и всем, что нам — с вашей помощью — вернут (new!);

5) если не хотите, чтобы жандармом Европы был мордор, то, раз Америка не рвётся, возьмите жандармом Украину (new!): мы согласны, сможем и с опытом;

к украинцам:

мы сделали всё, что могли, — предоставили союзникам уникальные предложения, а если они не согласятся или не смогут, ВОТ виновные в том, что будет потом и на что мы тогда вынуждены будем пойти.

Конечно, каждые из адресатов услышат и поимеют в виду не только "свою" часть.

(Среди тех, кто услышит, — безусловно, Китай, где должны воспринять, что наши враги — только россия, иран и северная корея, а КНР пока что это нечто отдельное.)