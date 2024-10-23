Президент как глава СНБО и весь СНБО ликвидируют МСЭК.

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МСЭК это Медико-социальная экспертная комиссия. Уже из названия следует, что в ее составе есть люди из системы минздрава и минсоца. А работает МСЭК в системе министерства здравоохранения.

Это решение СНБО свидетельствует о том, что в государстве уничтожена система управления. Министерства, ответственные за МСЭК недееспособны, Кабмин недееспособен, силовые ведомства, прокуратура и суды недееспособны. Это ведь их ответственность разбираться со взяточниками внутри одного из министерств.

Но нет. Все делает президент лично, потому что государственные институты не могут.

Убежден, что пора менять такую систему управления ради вступления в ЕС и НАТО.