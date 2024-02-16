В Украине катастрофическая ситуация с защитой информации об оборонных предприятиях: Пашинский обратился к Шмыгалю

Чувствительная информация об оборонных предприятиях Украины находится в открытом доступе. Через три месяца после обращения Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) в правительство с оговоркой об опасности, не приняты никакие меры для исправления катастрофической ситуации с защитой информации об "оборонке" во время войны.

Глава Ассоциации Сергей Пашинский повторно направил письмо с просьбой ограничить доступ к реестрам в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, рассказали в NAUDI. Там добавили, что текущая ситуация напрямую вредит обороноспособности Украины, защищающейся от полномасштабной агрессии РФ.

В NAUDI отметили, что сейчас в Украине сложилась катастрофическая ситуация с защитой информации об оборонных предприятиях в открытых реестрах.

"Несмотря на действие военного положения, сейчас такая информация абсолютно не защищена. Например, кто-то из открытых данных может узнать, где будет строиться завод по производству ударных БПЛА, а заплатив небольшую сумму за доступ к таможенной базе – получить информацию, кто и откуда завозил 120 мм минометные выстрелы для украинских сил обороны", – констатировали в Ассоциации.

Об этой ситуации известно уже не первый месяц. По меньшей мере четыре из них NAUDI, утверждают в Ассоциации, бьет тревогу. С требованием немедленно ограничить доступ к реестрам NAUDI обращалась и в СНБО, и в Службу безопасности Украины, и в Кабинет министров.

"Все ведомства признают важность проблемы, но время идет, а фактической реакции до сих пор нет", – констатировали в NAUDI.

Между тем, добавили в Ассоциации, пока представители "оборонки" пытаются достучаться до компетентных органов и центральных властей – в сети появляются новые данные. И в NAUDI не исключают, что именно с этим может быть связана часть последних вражеских атак на западные регионы.

"Пока на рассмотрении центральных органов власти находится решение вопроса ограничения доступа к реестрам, уже есть случаи ракетных обстрелов релоцированных в западные регионы страны предприятий ВПК, данные об аренде земельных участков которых с очень точными координатами появились в Земельном кадастре", – говорится в сообщении Ассоциации.

Учитывая, что дальнейшее промедление несет серьезные угрозы, глава NAUDI Сергей Пашинский снова призвал решить проблему – обратившись открытым письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Кабинету министров.

В письме Пашинский изложил угрозы, которые несет текущая ситуация.

"Такая ситуация недопустима, она напрямую влияет на состояние обороноспособности нашего Государства", – подчеркнул он.

Напомним, 12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ по поводу попытки хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.

Впоследствии Пашинский также поделился своими мыслями по поводу того, что не так с полученным им подозрением.