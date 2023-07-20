В США отреагировали на угрозы России атаковать корабли в Черном море: продолжат помогать Украине

В администрации американского президента Джо Байдена отреагировали на угрозы страны-агрессора России атаковать все корабли, которые будут направляться по "зерновому коридору" в порты Украины. Там завили, что пока не готовы объявить о помощи этим судам, однако поддерживать Украину продолжат.

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В частности Вашингтон продолжит помогать Украине в вопросах поставок зерна на мировые рынки. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в среду, 19 июля.

В то же время, по ее словам, США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки судов, следующих в украинские порты после того, как министерство обороны РФ объявило, что будет считать их такими, которые перевозят военные грузы.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность оказания помощи в движении судов в украинские порты, она ответила, что ей "нечего сказать о том, что касается морской части".

В минобороны страны-агрессора накануне пригрозили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считать такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, Россия будет считать их "законной военной целью".

"Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", – выдали в ведомстве.

Как известно, с 18 июля РФ в одностороннем порядке расторгла зерновое соглашение. В ЕС осудили действия Кремля, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилий", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

Министр агрополитики Украины Николай Сольский, заявил, что ракетные удары РФ портам "Одесса" и "Черноморск" в ночь на 19 июля уже привели к уничтожению 60 тыс. тонн зерна. Также повреждена инфраструктура, которая была задействована в зерновой сделке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе осудили Россию за уничтожила 60 тысяч тонн украинского зерна атакой на Одесскую область. Там заявили, что Москва превращает продовольствие в оружие в войне против Украины.

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